Achtung, dieses Auto verändert dein Leben. Noch nie, wirklich noch nie bin ich auf ein Auto so oft angesprochen worden wie auf den Porsche Taycan . Das mag am auffälligen Himmelblau liegen, an der imposanten Erscheinung, dem Weltklasse-Design. Aber so war es, vom S-Klasse -Besitzer bis zur Kangoo -Fahrerin, vom ShareNow-User bis zu den coolen Jungs mit Rapper-Attitüde. Alle wollten wissen: Wie fährt er? Und wie weit?