ndreas Vetter (46) aus dem Allgäu besitzt einemit nur 328 Kilometern Laufleistung! Alles am beigefarbenen Zweirad ist original. Sogar die Sitzbezüge und dieaus dem, in deren Flanken deutlich sichtbar "Made in GDR" (hergestellt in der DDR) eingeprägt ist. Alles funktioniert, nur die Reifen sind mit den Jahren leicht porös geworden.

Original: Die Pneumant-Reifen stammen noch aus DDR-Produktion.

Vetter hegt die Schwalbe seit Mauerfall undvor drei Jahrzehnten und erhält sie mit Absicht in ihrem originalen Zustand. Der Vertriebsleiter von Hymer Fahrzeugtechnik erinnert sich daran, von klein an Zweirad-begeistert gewesen zu sein. Als er als Kind seinen Vater auf einebegleitete, fiel ihm die Schwalbe auf und er nahm sich vor, eine zu kaufen. Weil das zu Zeiten desnicht möglich war, schlug Vetter nach der Wende zu. Thüringen war nicht weit vom Wohnsitz der Großmutter im Norden Bayerns entfernt. Deshalb schaltete Vetter in einer Thüringer Zeitung eineund gab Omas Adresse an. Auf diese Anzeige meldete sich ein älterer Herr, der ihm gleichanbot, eine blaue mit 12.000 Kilometern und die beige mit damals 286. Die blaue Schwalbe nutzte Vetter viele Jahre als Alltagsfahrzeug, die andere stellte er weg, um sich an ihrem originalen Zustand zu erfreuen.