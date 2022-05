10/18

Was ist von Schnell- oder Crashkursen zum Führerschein zu halten? Intensivfahrschulen bieten Führerschein-Schnellkurse für Eilige an, auch fürs Motorrad. AUTO BILD hat 2017 ausprobiert, wie sinnvoll so ein Crashkurs in fünf Tagen ist. Schon am zweiten Tag ging es in den Verkehr. Erst Stadt, dann Landstraße und schließlich Autobahn. Was die Schüler morgens in der Theorie lernten, konnten sie gleich nachmittags in der Fahrstunde umsetzen.