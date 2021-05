Yamaha gehört als Mischkonzern wohl zu den vielseitigsten Firmen aus Japan: Nebenundbauen die Japaner auch Industriegeräte und Wasseraufbereitungsanlagen. Im Motorenbau kennt sich Yamaha mehr als gut aus. Die Zweiräder sind bis heute auch in Europa allgegenwärtig, von 1988 bis 1997 engagierte sich der Konzern mit seinen Motoren zudem auch in der

Yamaha arbeitet gerade an E-Motor-Prototypen, die später von Partnern in der Automobilbranche geordert werden können. Bislang spielte sich die Leistung solcher Motoren aus dem Hause Yamaha zwischen(48 bis 272 PS) ab. Nicht so beim neuen Aggregat: Hier sollensein, was den Motor aktuell wohl zuder Branche machen dürfte. Die Leistung des Motors entspricht in etwa der Dauerleistung eine, der allerdings auf zwei E-Motoren zurückgreifen muss.