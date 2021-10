One

Pünktlich zu Beginn der kalten Jahreszeit, bringt der schwedische Hersteller CTEK ein neues Autobatterie-Ladegerät auf den Markt: Das CTEK CS. Es soll vor allem durch seine einfache Bedienung punkten, denn das Ladegerät verfügt über polaritätsfreie Klemmen. Dementsprechend kann es nicht mehr passieren, dass die Kabel versehentlich falschherum angeschlossen werden und die Batterie so in Mitleidenschaft gezogen wird. Dazuund passt das Ladeprogramm entsprechend an – das Ladegerät ist also auch für Laien besonders simpel in der Handhabung. Dabei ist es ganz gleich, ob das Gerät zum Aufladen eines geschwächten Akkus oder zur Ladeerhaltung zum Beispiel bei einem eingemotteten Oldtimer verwendet wird.