Der VW Polo GTI ist ein echter Flitzer! 207 PS und 320 Nm bringen den Kleinwagen in 6,5 Sekunden auf Landstraßentempo. Der GTI ist der leistungsstärkste Polo , den VW als Serienmodell anbietet. Wer also Kleinwagen fahren und in jede Parklücke passen möchte, aber den Fahrspaß nicht missen will, der liegt beim Polo GTI goldrichtig! Und mit dem Facelift das der GTI vor wenigen Monaten erhalten hat, sieht man ihm schon auf den ersten Blick an, dass unter der Haube einige Pferdchen stecken. Doch der Kleinwagen mit großem Fahrspaß hat natürlich seinen Preis. 31.095 Euro soll der Polo GTI in der Basisausstattung kosten. Mit dem aktuellen Leasing-Angebot, können Privatkunden jedoch eine große Summe sparen!