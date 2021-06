Schon die reguläre Version des VW Polo ist mit dem Facelift näher an den großen Bruder Golf gerückt, dasselbe geschieht jetzt auch beim GTI. Auch hier sind die. Allerdings nicht im Zielflaggendesign, der Polo hat hier nur zwei beleuchtete Elemente pro Seite. Eine Spange in Wagenfarbe trennt sie optisch vom mittleren Lufteinlass. Neben dem Wabengitter hat das Auto natürlich noch andere: An der Front zählen dazu das Logo am Grill und der sich ebenfalls dort befindende rote Zierstreifen, der bis in die Scheinwerfer reicht. Direkt darunter schließt sich die neue Lichtsignatur an. In der Topausstattung kommt der sportliche Kleinwagen