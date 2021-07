Bulli-Freunde werden das nicht gern lesen, aber. Neben der grundsätzlichen Form tragen weitere Details dazu bei, etwa das dunkle Zierelement an der Front, auf dem links und rechts die runden Scheinwerfer und mittig das Markenlogo untergebracht sind. Im Innenraum erinnern das große, schnörkellose Lenkrad und das eckig wirkende Armaturenbrett an den VW. Davon kann auch dasnicht ablenken, das sich selbstverständlich per Apple Carplay und Android Auto ans Handy koppeln lässt. Es übernimmt offenbar auch die Tachofunktion – jedenfalls ist auf den Bildern kein Geschwindigkeitsmesser zu erkennen. Das Volant ist übrigens eineÜber die vier waagerechten wählt man die Fahrstufen aus, die beiden senkrechten Knöpfe pro Seite wechseln den Radiosender oder das Lied und regeln die Lautstärke. Die Serienausstattung ist spartanisch. 16-Zoll-Felgen, Stoffsitze und schlüsselloser Zugang sind immer dabei, aber auch ein Solardach, das die Batterie lädt. Klimaanlage Einparkhilfe , Rückfahrkamera, Ledersitze und Laminatfußboden sind aufpreispflichtig.

Beim Antrieb gibt es keine Wahlmöglichkeiten:. Kurzzeitig sind 56 kW (76 PS) möglich. Demgegenüber steht ein beachtliches Drehmoment von 1200 Nm. Wegen der vier Motoren hat das Elektroauto immer Allradantrieb und kann sich wie der Rivian-Pick-up auf der Stelle drehen . Diese Funktion ist allerdings aufpreispflichtig. Zu den Fahrleistungen gibt es noch keine Angaben, die Höchstgeschwindigkeit soll aber unter 100 km/h liegen.. Ab Werk sind 10 kWh an Bord, aufgeteilt auf acht Batterien mit je 1,25 kWh. Das Ganze lässt sich aber auf bis zu 30 kWh erweitern. Der Einfachheit halber werden die Akkus immer im Viererpaket verkauft. Die Reichweite wird mit 200 bis 800 Kilometern angegeben, an einem Schnelllader sollen die Batterien in weniger als einer Stunde wieder aufgeladen werden. Zusätzlich liefert das Solardach, dessen Fläche je nach Aufbau unterschiedlich groß ist, Strom für bis zu 200 Kilometer am Tag. Außerdem sollen Tauschstationen installiert werden, an denen man geladene Akkus bekommt.