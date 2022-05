Mit drei Jahren Verspätung geht der Microlino endlich in den Verkauf. Fast jedenfalls. Alle, die schon ein Fahrzeug reserviert haben, müssen noch bis zum Sommer 2022 warten. Das hat die Schweizer Micro Mobility Systems AG Ende Mai auf einer Online-Präsentation mitgeteilt. Dann aber können die ersten 999 Kunden der "Pioneer Series" aus der Schweiz, Deutschland und Italien ihren Microlino in Empfang nehmen.

Der Preis des Pioniers? Unberechenbar. Schuld seien unterbrochene Lieferketten, so der Hersteller. Die Pioneer Series kommt dafür standardmäßig mit 10,5-kWh-Batterie, 177 km Reichweite und Schiebedach. AUTO-BILD-Redakteur Moritz Doka saß bereits im Vorserienfahrzeug und weiß, wie es fährt.

Dank Schiebedach (Option) behält Redakteur Moritz Doka alles im Blick und stets einen kühlen Kopf.





Wie viel Platz braucht man eigentlich, um alleine von A nach B zu kommen? Ist ein Kompakter, ein Kombi oder gar ein SUV überhaupt nötig? Für die meisten Alltagsstrecken wohl nicht, wenn wir ehrlich sind. Im Prinzip reichen zwei Sitze und etwas Stauraum meistens aus. Und genau hier soll der Microlino ansetzen. Mit dem kleinen Elektro-Gefährt will die Schweizer Firma Micro gegen den Trend immer größer werdender Autos schwimmen und zeigen, was Mobilität auch sein kann. Ob das was ist? AUTO BILD hat es ausprobiert! (Alle Infos zur Umweltprämie für Elektroautos.)

Kabinenroller der 1950er als Vorbild



Ortstermin in ZürichMicro sitzt im Obergeschoss eines großen Einfamilienhauses, im Erdgeschoss eine Karosseriespenglerei. Und davor: lauter bunte Kugeln namens Microlino. Schon beim Anschauen musst du grinsen. "Wir wollten ein zeitloses Design , angelehnt an die Kabinenroller der 1950er", erklärt Merlin Ouboter, CMO von Micro. Mit der vorne angeschlagenen Tür werden natürlich vor allem Erinnerungen an die Isetta wach. Ein Abklatsch ist der Microlino aber nicht. Durchgehende Leuchtenbänder vorne und hinten und in die Außenspiegel integrierte LED-Scheinwerfer lassen ihn modern wirken. Das sind die Anbieter hinter der den THG-Vermittlern.

Im Gegensatz zu den ersten Prototypen setzt der Serien-Microlino auf selbsttragende Karosserie statt Gitterrohrrahmen.







Unser Testfahrzeug ist matt-grau und noch ein Prototyp . Tür auf, reinsetzen. Lenkrad und Lenksäule stehen fest, Platz nehmen wir auf einer durchgehenden Sitzbank. Typisch Prototyp fehlt noch etwas Verkleidung, weshalb wir vom Cockpit noch keine Fotos machen dürfen. Hinter dem Lenkrad sitzt ein Digitalcockpit, ein weiteres kleines Display in einer Halterstange in der Tür. Sogar Heizung, Bluetooth-Musikbox, Smartphone-Halterung und Sitzheizung gibt es. Annehmlichkeiten sind also schon einmal vorhanden, selbst wenn der Microlino im Fahrzeugausweis als Motorrad eingestuft ist.

Der Microlino macht auch mit 20 PS richtig Laune

Jetzt aber Handbremse lösen, Gangwahlrad auf "D" und ab dafür. Schnell wird klar: Der 15-kW-Elektromotor (20 PS ) hat mit den rund 450 kg Leergewicht leichtes Spiel. Selbst mit zwei Personen an Bord sind 50 km/h bergauf kein Problem. Maximal sind 90 km/h drin, was sich in dieser Kugel aber massiv schneller anfühlt.

Das matte Grau macht den Microlino noch auffälliger. Kommentar einer Passantin: "Sieht aus wie ein kleiner Panzer."





Kurven? Spaßig! Dank relativ breiter hinterer Spur und Einzelradaufhängung lässt sich der Microlino ganz passabel ums Eck schmeißen, die Lenkung ist servolos und schön direkt. Im von uns gefahrenen Prototyp ist es mangels Dämmung noch recht laut. Das wird zur Serie aber noch genauso verbessert wie die zu hohe Sitzposition.

Reichweite von maximal 200 Kilometer



Hervorragend schon jetzt ist dagegen der enorme Sympathie-Faktor. Die Leute recken die Hälse, zücken ihre Smartphones, schauen hinterher. Auffälliger waren wir mit 2,4 Metern Länge selten unterwegs. Apropos Größe: Neben zwei Personen findet im Microlino auch Gepäck Platz. Zwei Getränkekisten sollten für den Kofferraum kein Problem sein.

Mit Schiebefenstern und manuellem Faltdach findet der Microlino zurück zur Einfachheit. Mehr brauchtes hier nicht.



Wir müssen den Rückweg zur Homebase antreten, im Akku wäre aber noch Saft für mehr. Maximal 125 Kilometer Reichweite gibt Micro für den 8-kWh-Akku des Prototyps an, 200 Kilometer bei 14,4 kWh. Geladen ist das Gefährt in rund vier Stunden an der Haushaltsteckdose. Alle Infos zu Zuschüssen für die Wallbox.

Preis ab etwa 12.500 Euro

Es wird schon fleißig produziert in Turin. Und ab Sommer dieses Jahres liefert Micro die Pioneer Series aus. Aber nur in die Schweiz. Danach sind Kunden aus Deutschland und Italien an der Reihe. Sie bekommen ihren Microlino im letzten Jahresviertel 2022. Oder im ersten Quartal des Folgejahres. Dann aber auch die Varianten Dolce, eher für die Retro-Liebhaber, und Competizione für die Futuristen. Rest-Europa muss sich allgemein bis 2023 verdingen. Die Basisversion "Urban" mit 6-kWh-Batterie und 91 km Reichweite wird nicht vor Sommer 2023 zu haben sein.

Die Preise werden bei etwa 12.500 Euro starten. Rund 30.000 Interessenten gebe es schon, sagt der Hersteller. Noch sind die Auslieferungstermine und Preise wage. Mehrfach betonte der Hersteller, dass gerade sie als kleiner Produzent die unterbrochenen Lieferketten voll spüren. Genauere Angaben seien deswegen nicht möglich.