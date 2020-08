E in Fahrzeug für alles: Der "eBussy" ist ein elektrisches Leichtkraftfahrzeug, das vielseitig einsetzbar ist und eigenhändig vom Pritschenwagen zum Bus oder auch Campingwagen umgewandelt werden kann. Das Konzept des deutschen Unternehmens Electric Brands, kurz Emobs, will das variabel einsetzbare Gefährt im Herbst 2021 auf den Markt bringen. Die Basisversion des eBussy, die auch über Solarpanels verfügt, soll voraussichtlich ab 14.200 Euro (netto) zu haben sein. Zubehör für autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 59,90 Euro Dometic Kompressor-Kühlbox Preis*: 219,88 Euro Solarpanel fürs Wohnmobil Preis*: ab 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 69,85 Euro *Preise: Stand 22.05.2020 *Preise: Stand 22.05.2020 Unabhängig davon, für welches Chassis man sich entscheidet: Mit vielen Modulen sollen bis zu zehn Fahrzeugvarianten möglich sein. in Fahrzeug für alles:Das Konzept des deutschen Unternehmens Electric Brands, kurz Emobs, will das variabel einsetzbare Gefährt im Herbst 2021 auf den Markt bringen. Die Basisversion des eBussy, die auch über Solarpanels verfügt, soll voraussichtlich ab 14.200 Euro (netto) zu haben sein.Angeboten wird der 3,60 Meter lange und nur 450 Kilogramm leichte eBussy in zwei Fahrgestellvarianten: das Standard-Chassis für normale Straßen und das Offroad-Chassis, das eine andere Höhe hat und laut Hersteller auch in schweres Gelände darf.

Maximal eine Tonne Zuladung



Der Camper bietet eine Liegefläche von 2,10 x 1,30 Metern. ©Emobs Der Besitzer des sowohl gewerblich als auch privat einsetzbaren Leichtkraftfahrzeugs soll die einzelnen Aufbauten schnell und ohne Spezialwerkzeug wechseln können. Sogar das Lenkrad lässt sich auf dem Armaturenbrett verschieben, womit der eBussy schnell von einem Links- zu einem Mittel- oder Rechtslenker mutiert. Erstaunlich: Obwohl der eBussy ein Leergewicht von nur 450 bis maximal 600 Kilo hat, soll er eine Zuladung von bis zu 1000 Kilo verkraften.

Viele Module für viel Auswahl

Die Grundversion kommt mit Standardfahrwerk, Allrad und einem Zehn-Kilowattstunden-Akku. ©Emobs Dann geht es weiter mit dem Transporter, einem Pick-up mit oder ohne Fond-Kabine, einem Pritschenwagen mit Kipp-Funktion, einem Cabrio-Pick-up bis hin zu einem Camper. Mit 28.800 Euro ist die Campingvariante am teuersten. Der eBussy-Camper hat dafür aber auch stets einen Kühlschrank, einen Fernseher, ein Kochfeld, einen Frischwasser-Tank sowie eine Spüle an Bord. Los geht es mit der Basisvariante "Freedom", die ein Standardfahrgestell mit einem mittleren Modul, Allradantrieb , ein Solardach in der Fahrerkabine sowie ein Soundsystem beinhaltet. Der Preis dafür soll ca. 15.800 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) betragen.Mit 28.800 Euro ist die Campingvariante am teuersten. Der eBussy-Camper hat dafür aber auch stets einen Kühlschrank, einen Fernseher, ein Kochfeld, einen Frischwasser-Tank sowie eine Spüle an Bord. (Alle Infos über Wohnmobile!)

Elektrisch unterwegs

Mit den Solarpanels im Dach sowie der Rekuperation (Bremsenergie-Rückgewinnung) sollen weitere 200 Kilometer am Tag möglich sein, sodass eine maximale Reichweite von bis zu 800 Kilometern entsteht. Geladen werden kann der eBussy in drei bis sechs Stunden an jeder Haushaltssteckdose oder an Schnellladestationen. Emobs plant jedoch auch bundesweite Akku-Tauschstationen. Bewegt wird der eBussy von einem E-Antrieb mit 20 PS Leistung, der das Leichtgewicht auf 90 km/h beschleunigen kann. Mit dem serienmäßigen Zehn-Kilowattstunden-Akku soll das Elektromobil 200 Kilometer Reichweite schaffen. Optional steht ein größerer 30-kWh-Akku in der Preisliste, der über 600 Kilometer Reichweite bieten soll.Geladen werden kann der eBussy in drei bis sechs Stunden an jeder Haushaltssteckdose oder an Schnellladestationen. Emobs plant jedoch auch bundesweite Akku-Tauschstationen.

Umweltfreundlich und vernetzt