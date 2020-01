D

erdes amerikanischen Start-upsbraucht für einen besonders spektakulären Donut nur ein bisschen weichen Untergrund. Dann drehen sich die beiden Versionen R1T und R1S des Silberlings wie ein. Möglich machen das, die jeweils ein Rad antreiben und einzeln gesteuert werden können. Rivian hat auf Youtube ein Video mit spannenden Manövern veröffentlicht: Darin drehen sich die Räder auf der Fahrerseite vorwärts, die auf der Beifahrerseite rückwärts. Weil sich die Ketten vieler Panzer unabhängig vorwärts und rückwärts beschleunigen lassen, ist der Donut des Rivian auch alsbekannt.Theoretisch ist die Wende auch auf Asphalt möglich – da dürfte das Ganze aber gewaltig auf die Reifen gehen. Zusätzlich zu diesem coolen Showeffekt wartet dermit noch ein paar weiteren interessanten Details auf. Zum Beispiel mit einer Taschenlampe, die in der Tür geladen wird. Optional will der Hersteller einemit Kochfeldern, einer Arbeitsplatte und Schubladen für den Pick-up anbieten. Für die Pritsche soll es einen Aufbau geben, auf dem eininstalliert werden kann. Die Streben, die über die Ladefläche gehen, lassen sich zumumfunktionieren. Direkt neben den Sicherungshaken für die Ladung gibt es auf der Ladefläche Steckdosen. Darüber können E-Fahrräder auch während der Fahrt geladen werden. Insgesamt soll der Rivian Pick-up auf knappkommen. Diesoll 2020 starten, zunächst wird in die USA geliefert. An Rivian sind Amazon und Ford beteiligt.