2JZ-GTE – wie kaum ein anderer Motor steht der aus dem Toyota Supra MK4 bekannte Reihensechszylinder für exorbitante Leistungssteigerungen. Das Aggregat debütierte 1991 im Toyota Aristo 3.0V (nur in Japan) und kam bis 2002 auch im Toyota Supra MK4 zum Einsatz. Den Supra gab es von 1993 bis 1996 auch in Deutschland.Im Motorsport war der 2JZ-GTE nur mäßig erfolgreich. Heute ist der 2JZ vor allem in der Tuning-Community für seine Standfestigkeit und enormen Leistungsreserven bekannt. Bereits mit geringem Aufwand sind bis zu 600 PS möglich. Mit größeren Eingriffen sind weit über 1000 PS kein Problem!

Der Zylinderkopf wurde von Yamaha konstruiert und ist aus Aluminium gefertigt. Die zwei obenliegenden, über einen Zahnriemen angetriebenen Nockenwellen steuern 24 Ventile an. Ab September 1997 wurde der Motor um eine variable Nockenwellenverstellung erweitert, womit die Steuerzeiten verstellt werden können. Interessant: In Japan leistete der 2JZ-GTE wegen des "Gentlemen's Agreement" offiziell nur 280 PS. Die 330 PS starke Exportversion hatte eine überarbeitete Nockenwelle, Turbos mit belastbareren Stahl- statt Keramik-Abgasturbinen und größere Einspritzdüsen.

Auch ohne Änderungen am Kurbeltrieb sind bereits standhafte 600 PS möglich. Mit umfangreichen Umbaumaßnahmen stellen über 1000 PS mit dem Serien-Motorblock kein Problem dar. In der Szene sind 2JZ-GTE-Motoren mit mehr als 1400 PS bekannt. Umbauten dieses Ausmaßes setzen meist auf einen Single-Turbo-Umbau mit riesigem Lader. Das verschlechtert zwar das Ansprechverhalten, erhöht dafür aber die Leistung nach oben hin.

Auch der Sauger gilt als sehr robust. Für große Leistungssteigerungen muss hier allerdings weitaus mehr Aufwand betrieben werden als beim 2JZ-GTE.Info am Rande: Der 2JZ-GTE verdankt einen Großteil seiner Bekanntheit dem orangefarbenen Supra MK4 aus "The Fast and the Furious". Der Schrott-Supra, den Brian auf einem Anhänger vor Torettos Garage fuhr, hatte allerdings den 2JZ-GE Sauger an Bord. Ob das ein Filmfehler ist oder bewusst geschah, ist nicht bekannt.