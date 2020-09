I

# Felgenreiniger im Test 1. Dr. Wack P21S High End Bewertung: sehr empfehlenswert 2. Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus Bewertung: empfehlenswert 3. Tuga Alu-Teufel Spezial Bewertung: empfehlenswert 4. Nigrin Felgen-Reiniger EvoTec Bewertung: empfehlenswert 5. Liqui Moly Felgenreiniger Spezial Bewertung: empfehlenswert 6. Aral FelgenReiniger Intensiv Bewertung: bedingt empfehlenswert 7. Liquid Elements Dust Cracker Bewertung: bedingt empfehlenswert 8. Koch Chemie ReactiveWheelCleaner Bewertung: bedingt empfehlenswert 9. Meguiar’s Ultimate Wheel Cleaner Bewertung: bedingt empfehlenswert 10. Petronas Durance Wheel Shine Bewertung: nicht empfehlenswert

Serienmäßig fahren die meisten Autos mit relativ kleinen Schlappen vor, vor allem bei günstigeren Modellen sind häufig auch noch Stahlfelgen mit Radkappen Standard. Zwar bieten die meisten Autobauer schon ab Werk eine üppige Auswahl an größeren und schickeren Felgen an. Richtig umfassend aber ist das Angebot im Zubehör-Handel: Zahlreiche Größen, Designs, Farben und Materialien lassen das Tuning-Herz höher schlagen.Während es bei der Optik vor allem auf den Geschmack ankommt, setzt der Gesetzgeber – neben allgemeinen Anforderungen an die Sicherheit – vor allem in Sachen Größe ganz klare Grenzen. Allerdings ist es gar nicht so einfach herauszufinden, welche Räder erlaubt sind. Der Blick in die Papiere gibt nur bedingt Auskunft. Während in älteren Fahrzeugscheinen in der Regel noch viele freigegebene Radgrößen aufgeführt wurden, ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I häufig nur noch eine Felgendimension (in der Regel die Mindestbreite) eingetragen. Das heißt aber nicht, dass Sie nur diese eine Größe montieren dürfen.Dieses Dokument muss seit Ende 2005 vom Hersteller mit dem Auto ausgeliefert werden und enthält neben allen technischen Daten und Ausstattungsmerkmalen auch alle erlaubten Maße für Räder und Reifen so der TÜV Süd.