Die Faszinationbeginnt in der Garage. Wenn man am Schlüssel dreht, setzt der M100-Motor zu bassigem Stakkato an. 6834 Kubikzentimeter Hubraum,und 550 Nm Drehmoment bei 3000 Umdrehungen pro Minute lauten die Daten. Mit einer Beschleunigung von 0 auf hundert km/h in weniger als acht Sekunden undSpitze wurden zur Zeit desGegner auf der Autobahn knapp. 6.9-Detail im Innenraum: ein Tacho bis 260 km/h! In welchem Drehzahlbereich der riesige V8 agiert, ist dabei egal. Kraft ist jederzeit im Überfluss vorhanden. Dazu kommt überragender Fahrkomfort. Der 450 SEL 6.9 ist serienmäßig mit einerausgestattet, die mit Gas und Drucköl funktioniert. Das Gewicht von beinahe zwei Tonnen tragen vier Gasfederelemente, die über Hydraulikzylinder mit der Radaufhängung verbunden sind. So hat dereine ebenso weiche wie fahrstabile Federung inklusive einer automatischen, die man über einen Zugschalter hinter dem Steuer bedient.