Abenteuer und Allrad 2017 — 19.06.2017 Camping extrem Die interessantesten Wohnmobile und Expeditionsfahrzeuge von der Offroad-Messe "Abenteuer und Allrad".

Autor: Helene Schmidt

ie "Abenteuer und" in Bad Kissingen (15. bis 18. Juni 2017) gilt als eine der größten Offraod-Messen der Welt. Rund 250 Aussteller präsentierten dort am Wochenende Offroad-Fahrzeuge und Outdoor-Equipment. Ein großes Highlight der Messe: die spektakulären Allrad- Wohnmobile und Expeditionsfahrzeuge – vom Allrad-Bulli bis zum dreiachsigen MAN-Truck. AUTO BILD REISEMOBIL hat sich auf der Messe umgesehen – in der Bildergalerie stellen wir Ihnen eine Auswahl der interessantesten Modelle vor.