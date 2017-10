Aktion: Baja Pit-Stop Challenge 2017 — 05.10.2017 Motoren-Junkies gewinnen Baja 1000 Finale AUTO BILD und BFGoodrich haben sie gesucht – und gefunden: Fabian Modlich und Christian Pedersen haben die BFGoodrich Baja Pit-Stop Challenge gewonnen und fliegen zur Baja 1000.

Ein langes Wochenende, sechs heikle Aufgaben, zwei strahlende Gewinner: Beim Deutschen Finale der BFGoodrich Baja Pit-Stop Challenge haben sich Fabian Modlich (32) und Christian Pedersen (35) einen Traum erfüllt. Die beiden Motoren-Junkies reisen zur Baja 1000 nach Mexiko, dem härtesten Offroad-Rennen der Welt. Dort heizen Rallye-Monster mit extrem robusten Reifen (bis zu 40 Zoll!) durchs Gelände. Ein Ritt, bei dem es immer wieder Plattfüße gibt, aber aufgrund von defekten Felgen. "Reifen gehen praktisch nie kaputt", erklärt der deutsche Baja-Star Armin Schwarz.

Den Hauptgewinn der von AUTO BILD und dem Geländereifen-Spezialisten BF Goodrich organisierten Aktion haben die Männer ihren Fähigkeiten am Steuer zu verdanken, die sie beim finalen Wettbewerb in Gerolstein unter Beweis stellen konnten. Getestet wurden Menschen, Material und Motoren! "Es ist ein einmaliger Wahnsinn, was uns hier am Wochenende ermöglicht wurde", schwärmt AUTO BILD-Leser Pedersen. Der Weg zum Ziel: Sechs Sektionen, die mit einem Prerunner, einem Jeep Renegade und einem UTV gemeistert werden mussten.

Prerunner-Sektionen: Orientierung und weiches Fahren

Weiches Fahren im Prerunner: Armin Schwarz zeigt den Tischtennisball, der nicht aus seiner Schale fallen darf. ©BFGoodrich

Jeep-Renegade-Sektionen: Popometer und geschmeidiger Gasfuß

Jeep Renegade im Gelände: Der rechte Hinterreifen fliegt einen knappen halben Meter über dem Geröll. ©BFGoodrich Alle Bilder vom Final-Entscheid zur Galerie

UTV-Sektionen: Geschicklichkeit und spektakuläre Schikanen

Heikler Kurs: Mit hohem Tempo rasen die Teilnehmer mit dem UTV über die hügelige Steinlandschaft. ©BFGoodrich

Kleinigkeiten, bei denen das Team Modlich/Pedersen insgesamt mehr Zeit spart als das Duo Manzelmann/Aumann. Die bemerkenswerten Fähigkeiten der Sieger sind kein Wunder. Beide sind Kfz-Mechaniker, beide Lkw-Fahrer, beide verrückt nach allem, was einen Motor hat. "Entweder schnell oder Schlamm, entweder durch oder Dreck – das ist unser Motto", strahlt Pedersen, als er seine Champion-Trophäe in den Händen hält. "Unabhängig vom Erfolg: Wie viel neues Fachwissen und Erfahrungen wir dank Experten wie Armin Schwarz hier mitnehmen konnten, ist unschätzbar wertvoll. Und dann noch das Highlight in Mexiko, mehr geht nicht." Mit Armin Schwarz fliegt das Team nun zur 50. Auflage des legendären Wüstenrennens Baja 1000. Flüge, Hotels, Verpflegung und unvergessliche Erfahrungen vom 13. bis 19. November 2017 – alles inklusive.