AUTO BILD 13/2018 — 29.03.2018 Die neue AUTO BILD Die neue Lust auf Traumautos: Audi RS 4 gegen Alpina B3 S Biturbo. Dazu: Fünf Kleine ganz groß – neuer Jazz gegen Fiesta, Rio, Clio und Polo. Und: Youngtimer – Coupé-Spaß im Audi Coupé S2.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 13/2018: Das sind die Themen

etzt fängt der schon wieder mit China an, werden Sie vielleicht denken. Es geht aber nicht anders. Die Zukunft der Mobilität wird, davon bin ich überzeugt, nicht von deutschen Gerichten, sondern dort entschieden. Mein Kollege hat mit Alain Visser (der bei Ford seine Karriere begann, bei Opel als Vertriebs- und Marketingchef Lena als Werbefigur holte) das erste Auto der chinesischen Firma Lynk & Co Probe gefahren. Visser ist Manager des Geely-Ablegers, und seine Gedanken über den Wandel der Branche sind radikal und lesenswert. In 137 Sekunden verkaufte er die ersten 6000 Autos übers Internet. Und sagt, er sei mit 54 der Älteste im Laden. Der Frauenanteil bei Lynk liegt übrigens mit 48 Prozent weit vor dem traditionsreichen Rest der Branche.Weil immer noch viele über den tödlichen Unfall eines Uber-Autos reden, noch zwei Gedanken dazu: Mit dem tragischen Unglück ist keineswegs auch das autonome Fahren gestorben. Und warum weist eigentlich niemand darauf hin, dass Google seit fast zehn Jahren nahezu problemlos das autonome Fahren testet? Uber, für die das Wegsparen des Fahrers mehr Gewinn bedeutet, ist erst seit ein paar Jahren dabei. Vielleicht wollte man zu schnell zu viel …Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Traumautos, die es bald gibt: Audi A4 Coupé und Cabrio sowie neuer R8Traumautos, die es bald nicht mehr gibt: Audi SQ7 TDI, BMW M140i, Cadillac ATS-V, Maserati GranCabrio MC Traumautos für den Papa: Alpina B3 S Biturbo Touring gegen Audi RS 4 Avant • Honda Jazz 1.5 i-VTEC gegen Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, Kia Rio 1.0 T-GDI 120, Renault Clio TCe 120 und VW Polo 1.0 TSITraumautos, die bezahlbar sind: Porsche Boxster (986), Land Rover Defender, Mercedes S 350 (W 221), Ford Mustang GT, VW T4 California, BMW i3, Mazda MX-5 (NC) und Mini Cooper S Clubman150 PS und mehr: Neue Autos immer stärker • Mietwagen : Konkurrenz durch Car2go • Unfallgefahr: Lkw-Stellplätze fehlenAlain Visser, Chef von Lynk & Co, will die Mobilität neu erfinden • Serie Mobilität in Metropolen: Folge 2 – Wien • Elektroautos: Wann kommt der Boom? • Israel: Gelobtes Land für AutobauerWinterfahrtraining mit dem Hyundai Kona • VIP-LOUNGE: Tolle Preise zu gewinnen • Umfrage: Die besten Marken in allen Klassen 64Andreas Elsholz und Denise ZichAudi Coupé S2 SERVICE So lassen sich Wildunfälle vermeiden • Die beliebtesten AssistenzsystemeIm Mazda CX-5 über den Baikalsee.