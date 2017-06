AUTO BILD 23/2017 — 08.06.2017 Die neue AUTO BILD Fünf neue Kompakte: A3, 1er, A-Klasse, Octavia, Golf. Dazu in AUTO BILD: SUV-Gipfel – sechs Modelle um 20.000 Euro. Und: Type R gegen Leon Cupra.

it dieser Ausgabe bewegen wir uns mitten rein in das Herzstück des Automarktes. "Die neue 20.000-Euro-Liga", so heißt unser Thema der Woche über kleine SUVs ab Seite 8. Und in dem 16 Seiten starken Extra-Heft, das Sie mit dieser Ausgabe gratis erhalten, beleuchten wir die besten Kompaktautos. Die beiden momentan beliebtesten Fahrzeugklassen der Deutschen bilden diese Woche bei uns also einen besonderen Schwerpunkt. Eine gute AUTO BILD-Ausgabe sollte aber immer beides enthalten: Sowohl die Exotik des Alltags, wie sie in den oben genannten Fahrzeugklassen erlebbar ist, als auch das Außergewöhnliche. Ich denke da insbesondere an die Faszinationsstrecke am Ende dieser Ausgabe mit den Supersportwagen Nissan GT-R Track Edition, Porsche 911 Turbo S und Audi R8 V10 plus (Seite 74). Unsere Redakteure Jan Horn, Henning Klipp und Dierk Möller haben alle drei Fahrzeuge auf dem Contidrom ans Limit getrieben. Und waren, so viel kann ich sicherlich schon verraten, insbesondere vom Nissan GT-R positiv überrascht.Falls Sie selbst mal ein exotisches Auto bewegen wollen, sind Sie vielleicht über Schnäppchenangebote im Internet gestolpert. Unser Mitarbeiter Roland Kontny testete undercover das Versprechen "Ferrari fahren für 59,90 Euro". Ob das wirklich ein gutes Angebot ist oder nur eine Falle, das lesen Sie auf Seite 48.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Kleine SUVs um 20.000 Euro im Praxistest: Skoda Karoq gegen Opel Crossland X, Renault Captur Mazda CX-3 , Honda HR-V und Toyota C-HR Fünf neue Kompakte: Audi A3 Sportback, BMW 1er, Mercedes A-Klasse, Skoda Octavia und VW Golf VIII VW Touareg: Das neue SUV wird noch größer • Studie: Plug-in-Hybride stark im Kommen • Abgasskandal: Untersuchungen gegen Audi ausgeweitet • Aufreger: Dickes Geschäft mit Autowerbung Hyundai i30 N : Korea-GTI mit 275 PS • Jaguar F-Type 400 SportEinzeltest: BMW 430d Gran Coupé • Honda Civic Type R gegen Seat Leon Cupra 300 • Test the Best: Wie gut sind chinesische Autos?AUTO BILD VIP-LOUNGE • Entwerfen Sie den Mazda der ZukunftÜbersicht: Hier wird die Luft dünn für den Diesel • Ferrari fahren für 59,90 Euro – geht das wirklich? • Serie "Mein erstes Mal": Opel Kadett LS (1968)Elektrische Feststellbremse: Jetzt beginnt der Ärger • Fahrzeugbrand: Wie verhalte ich mich richtig? • Selbsthilfe: So kommen Sie entspannt in den UrlaubVernunft gegen Wahnsinn: Gebrauchter gegen Oldtimer • Vergessene Knutschkugel: Mazda 121Godzilla gegen die Germans: Nissan GT-R Track Edition trifft auf Audi R8 V10 plus und Porsche 911 Turbo S.