AUTO BILD 29/2017

ohnt es sich heute ei­gentlich noch, die Fahrdynamik eines Autos auf­wendig zu testen? Wo wir doch ohnehin nur noch im Stau stehen? Wenn alle nur noch über Handy-Connectivity und auto­nomes Fahren reden, wen interessieren da noch Messwerte aus der alten Welt wie Gewichtsver­teilung und Bremsweg? Uns bei AUTO BILD interessiert das – und zwar brennend. Denn erst bei un­seren intensiven Tests wird klar, ob Autos auch in Extremsituationen sicher sind. Im aktuellen Beladungstest zeigt sich, dass der aktuelle VW Tiguan und der Hyundai i40 bei voller Urlaubs­beladung massive Probleme ha­ben: Beim VW steigt der Brems­weg nach zehn Messungen bis auf erschreckende 80 Meter – 30 Prozent mehr als in kaltem Zu­stand. Und beim Hyundai steigt kurzzeitig sogar das Getriebe aus.Es sind solche AUTO BILD-Extremtests, die schon oft in der Vergangenheit zu technischen Verbesserungen geführt haben – zum Nutzen der Kunden. Ob schief ziehende Bremsen beim Smart oder bei Nässe schleudernde BMW 3er und X1: Oftmals waren Autoher­steller erst nach unserer Bericht­erstattung bereit, in mehr Sicher­heit zu investieren. Bei Mercedes war es sogar der größte Rückruf der Firmengeschichte, der auf ei­nen AUTO BILD-Test zurückging: 1,3 Millionen Autos wegen defek­ter SBC-Bremse. Wir bleiben für Sie am Ball – und testen härter denn je. Denn es lohnt sich.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Sicher in den Urlaub: Großer Beladungstest mit Dacia Dokker , Hyundai i40, Mercedes E-Klasse All-Terrain, Renault Grand Scénic , Seat Ibiza, Skoda Kodiaq , VW Golf Variant und VW TiguanSUV extrem: Mini, Elektro, Luxus – die beliebten Freizeitkraxler erobern auch die letzten NischenKommt zur IAA : Opel Insignia GSi • Faktencheck: Kreuzung ohne Ampeln • Grafik der Woche: Was uns die Parkplatzsuche kostet • Hitliste: Die aktuellen Neuzulassungen • Aufreger: Versicherer zahlen oft zu spätPorsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo • Hyundai i30 Kombi 1.4 T-GDI • Mercedes S-Klasse Facelift mit Reihensechszylinder • Subaru XVSerie gegen Tuner im 300-km/h-Vergleich. Mit Audi RS 6, Audi R8 V10 plus, McLaren 570S , Nissan GT-R und Porsche 911 Turbo S • BMW 520d Touring gegen Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra und Mercedes E 220 d T-ModellDer Goldene Klassiker: Mazda RX-7 zu gewinnen • Im Ford Kuga Vignale an den Strand Citroën XM als Youngtimer – jetzt kaufen! •Preisvergleich: Geld sparen beim Ersatzteilkauf • Unfälle vermeiden: Fahrradfahrer krachen in AutotürenSeat Ibiza: Der preiswerte Polo-Bruder aus Spanien • Vergessene Helden: Mitsubishi L300 Im Volvo XC60 auf Astrid Lindgrens Spuren