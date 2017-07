AUTO BILD 30/2017 — 27.07.2017 Die neue AUTO BILD Kaufen ohne Risiko: Welche Autos für die Zukunft gerüstet sind. Dazu im neuen Heft: Vollgas mit 2582 PS – Kampf der Kompakt-Sportler. Und: neuer Audi Q6.

W

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 30/2017: Titel und Inhalt als Download!

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

ir leben in einer Zeit, die uns oft fassungslos macht. In einer Zeit der bitteren Wahrheiten und erschreckenden Erkenntnisse. Wir müssen seit Monaten immer wieder lernen, dass sich vor allem deutsche Autohersteller aus purer Gier zulasten ihrer Kunden und der Gesundheit aller bereichern. Jeder Konzern für sich und – so der jüngste Kartell-Skandal – sogar gemeinsam. Jede Woche neue Enthüllungen, jede Woche neues Kopfschütteln. Und die Frage: Wem kann ich eigentlich überhaupt noch vertrauen? Aber jede Woche auch eine neue AUTO BILD – Ihre Informationsleitplanken.In dieser Woche sagen wir Ihnen, welche Modelle Sie in diesen wirren Zeiten guten Gewissens kaufen können und welche wirklich Zukunft haben. Was passiert, wenn man sich selber zum Thema Abgasskandal schlaumachen will, haben wir ebenfalls getestet. Verkäufer in Autohäusern befragt, stichprobenartig bei Service-Hotlines der Hersteller angerufen. Natürlich inkognito. Lesen Sie, wie teils unwissend, teils erstaunlich ehrlich auf Fragen verunsicherter Kunden geantwortet wird. Und dann ist da noch Teslas Model 3. Jenes E-Auto, das am Tag des Erscheinens dieses Heftes in den USA vorgestellt wird. Und das die Autowelt schon vorher verrückt gemacht hat. Können wir diesem Hype trauen? Die ehrlichen Antworten geben wir ab Seite 44.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Fahrverbote: Mit diesen Autos geht es weiter • Händlercheck: Gibt es ehrliche Infos zum Abgasskandal?Neuer Porsche Macan mit Elektroantrieb und Audi Q6 mit Verbrenner: Ein SUV aus der neuen, einer aus der alten WeltPeugeot 208: Der Kleinwagen bekommt Kanten • Führerschein : Begleitetes Fahren ab 16 • Aufreger: Lange Lieferzeiten für den Seat Ateca Range Rover Velar • McLaren 570 S Spider • BMW M240i CoupéHyundai i30 Kombi 1.6 CRDi gegen Renault Mégane Grandtour und Ford Focus Turnier • Achtkampf der Kompakt-Sportler: Audi TT RS, Ford Focus RS, Honda Civic Type R , Mercedes-AMG A 45, Mini John Cooper Works Countryman, Seat Leon Cupra Subaru WRX STI , VW Golf RTesla Model 3: Alles über den großen Hoffnungsträger der Elektromobilität • Reportage: Laden an Laternen • Skoda: Angriff mit vier E-Modellen • Volvo: So sehen die E-Pläne konkret ausSerie "Mein erstes Mal": Ford TaunusWerkzeug: Helfer mit besonderen Talenten • Kein Geld für die Werkstattrechnung? Wir helfen gerneNissan Note: Ein Japaner auf Abwegen • Vergessene Helden: Citroën AXPferdestärken statt PS: Die Kutsche kommt zurück.