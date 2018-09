AUTO BILD 37/2018

K

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

önnen Sie im Flugzeug schlafen? Ich ja, und falls Sie denken, ich fliege immer Businessclass – falsch! In den Sesseln kann's jeder. Bei mir geht Schlafen immer, auch im engsten Flugzeugsitz. Das ist den drei kleinen Kindern, dem Job und der Bundeswehrzeit geschuldet. Ich konnte sogar beim Wachehalten angelehnt an eine Schuppenwand schlafen – ich will aber nicht abschweifen. Volvo hat mir in Göteborg dieser Tage die schwedische Idee fürs autonome Fahren gezeigt. Den 360c, eine elektrisch angetriebene First-Class-Kabine ohne Fahrer, die dem Flugzeug zumindest auf Kurzstrecken Konkurrenz machen soll. Holt dich abends zu Hause ab, fährt dich schlafend oder Serien guckend durch die Nacht ans Ziel.Zukunftsmusik ganz sicher, aber so weit weg nun auch wieder nicht. Die Technik wird eher bereit sein als wir Menschen für ein Auto ohne Fahrer, in dem wir uns träumen legen (im Flugzeug wachen ja immerhin noch echte Piloten über den Autopiloten). Apropos Fliegen: BMW jettet mit dem iNext, von dem wir erste Details zeigen, in einer Boeing 777F um die Welt. Dieses Auto kann Hunderte Kilometer unterwegs sein, ohne Fahrer. Autonomes Fahren geht, wenn wir der künstlichen Intelligenz vertrauen. Wer's probiert, ist fasziniert. Die Frage ist, wie viele von uns das wollen.