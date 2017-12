AUTO BILD 49/2017 — 07.12.2017 Die neue AUTO BILD AUTO BILD deckt auf: Die Werkstatt-Abzocke – wenig geschraubt, viel kassiert. Dazu: Entlarvt – acht E-Autos im Reichweiten-Test. Und: Autos für Einsteiger unter 5000 Euro.

L

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 49/2017: Das sind die Themen

ängst haben wir uns dran gewöhnt, dass unsere Verbrenner-Autos bis zu 42 Prozent mehr verbrauchen, als im Prospekt steht. Wenn in knapp einem Jahr für Neuwagen die neuen, realitätsnäheren Verbrauchsangaben Pflicht werden, wird sich das vielleicht ändern: Dann steigt für quasi alle Modelle die Kfz-Steuer. Darüber reden auffallend wenig in der Branche. Im Finanzministerium schon gar nicht. Die Mehr-Euros kommen dort gut an, zumal die Einnahmen durch die steigende Zahl von steuerfreien E-Autos auf lange Sicht einbrechen werden.Apropos E-Autos und Verbrauch . Da ist das Maß aller Dinge die Reichweite. Einfach schnell nachtanken ist nicht. Unser Test von acht E-Autos in dieser Ausgabe ist deshalb hart, härter auch als sonst. Wir sind, wie in dieser Jahreszeit üblich, mit Licht, mit Scheibenwischer, mit Sitzheizung (nur Fahrersitz), mit Klimaanlage (damit die Scheiben nicht beschlagen) gefahren. Das Ergebnis ist teilweise ernüchternd. Ich frage mich: Was nutzt in diesen Wagen eine Sitzheizung, wenn sie die Reichweite so stark verkürzt, dass man sie besser auslässt? Ich weiß jetzt jedenfalls, warum viele Tesla-Fahrer auf der Autobahn ganz rechts Tempo 100 fahren. Und: Bis 500 Kilometer echte Reichweite ist es noch ein weiter Weg …Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Werkstatt-Abzocke: Immer mehr Kunden ärgern sich über mangelhafte Arbeit BMW X2 und weitere X-ModelleNeuer BMW X3 xDrive30d gegen Audi Q5 3.0 TDI quattro und Mercedes GLC 350 d 4MaticSubventionsaffäre: Tesla unter Druck • Lamborghini Urus: Supersportler als SUV ... Wolfgang LippertPorsche 901: Nummer 57 lebtDacia Duster • Hyundai i30 Fastback • BMW M5 • Jaguar F-TypeCitroën C4 Cactus PureTech 110 Feel •Reichweiten-Vergleich: Kia Soul EV, Hyundai Ioniq Electric, Opel Ampera-e, Nissan e-NV200, Renault Zoe, Smart Fortwo ed, VW e-Golf, VW e-Up • Warum wir 2026 alle E-Autos kaufen • Eine E-Rallye expandiert nach China • Die rein elektrische FahrschuleNachrüsten I: Handy laden ohne Kabel • Nachrüsten II: Das alte Radio wird digitalSteuergeräte auslesen: 500 Adapter zu gewinnen • Kein Geld für die Reparatur? Wir helfen • VIP-LOUNGE: Tolle Preise für unsere LeserWie weit kommt man mit 5000 Euro?Architektur: Super wohnen in Ex-Tankstellen.