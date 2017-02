AUTO BILD 8/2017 — 23.02.2017 Die neue AUTO BILD Die SUV-Pläne von VW und Seat – jetzt in AUTO BILD. Dazu: Dieselvergleich – neuer BMW 5er gegen Mercedes E-Klasse, Audi A6 und Volvo S90. Und: Peugeot gegen Opel – zehn brisante Duelle.

AS IST WICHTIG, was unwichtig? Die Aufgabe von Journalisten ist es, in einer immer komplexeren Welt das Wesentliche auszuwählen, zu gewichten und für den Leser einzuordnen. Dabei hängen wir am Tropf der Nachrichten – etwa wenn neue Automodelle die Agenda bestimmen oder plötzlich die Fusion zweier Hersteller bevorsteht. So war bei Redaktionsschluss die Übernahme von Opel durch Peugeot nicht endgültig vollzogen. Wir haben in zehn Fahrzeugklassen deutsch-französische Paarungen verglichen und sagen Ihnen ab Seite 46, wer die Nase vorn hat.Und dann sind da noch jene Nachrichten, die auf keiner Tagesordnung stehen, weil sie die Autoindustrie am liebsten totschweigen würde: Mit ihren Geschichten über – teils lebensgefährliche – Produktmängel haben sich unsere Investigativ-Kollegen einen einzigartigen Ruf in der Branche erarbeitet. AUTO BILD wirkt! Dieser Satz ist mehr als ein Motto. Beispiele gefällig? Die Flut der Reaktionen zu den verkokten, ölsaufenden Audi-Motoren (Seite 20) war gewaltig. Oder der erneute VW-Rückruf wegen gammelnder Erdgastanks (Seite 21), den es ohne unsere Berichterstattung wohl nicht gegeben hätte. Vor diesem Hintergrund sind wir gespannt, was sich im Zusammenhang mit den Betrugs-TDI (Seite 88) noch tun wird. Bei Problemen zögern Sie nicht, uns zu schreiben. Denn was wichtig ist, bestimmen Sie, liebe Leser.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Die Kompaktfamilie von BMW und Mini: 2er Active Tourer 2er Gran Tourer und X1 treffen ihre Technikbrüder Clubman und Countryman – wer überzeugt, wer nicht?Die SUV-Pläne von VW und Seat: Polo T-Cross gegen Arona und Up SUV gegen Mii SUV. Dazu: Tiguan Coupé und Golf T-Roc sowie Seat Alora und Ateca CupraAudis TFSI-Motoren: Empörung über die Ölsäufer • Restwerte: Welche Marke ist am stabilsten? • Hitliste: US-Autos bleiben Exoten • Aufreger: Angst vor Nebenwirkungen beim TDI-UpdateHyundai i30 Kombi Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel/Giulia Veloce 2.0 Turbo • Mitsubishi Eclipse Cross/ Lada Vesta Land Rover Discovery Sd4Neuer BMW 520d gegen Audi A6 2.0 TDI ultra, Mercedes E 220 d und Volvo S90 D4 • Mazda MX-5 RF im 360-Grad-Vergleich mit Abarth Spider, Toyota GT86, Porsche 944 Targa und Jaguar XJS • Peugeot/Citroën gegen Opel: Großer Formcheck in zehn KlassenAUTO BILD VIP-LOUNGE: Casio-Weltuhr zu gewinnen • Gewinnen Sie einen Kurztrip mit dem Toyota Proace VersoDrei Klassiker aus den 80ern im Vergleichstest: Audi 100, Ford Scorpio und Opel Omega • Günstige Charakter-Limousinen aus den 80ernPS-Duell: Rimac Concept One gegen Bugatti VeyronVergleich der Abstandswarner: Bei euch piept's wohl • Vorsicht, Punkte: Führerschein in GefahrMercedes GLK und GL: Welcher ist der bessere Kauf? • Autos ohne Wertverlust: VW Passat W8Jeep 75th Salute trifft auf seinen Urahn.