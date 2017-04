BFGoodrich All-Terrain T/A KO2

Der Pneu profitiert von Technologien, die im internationalen Motorsport getestet wurden, darunter auch die Baja 1000.

: Der robuste Allrounder bietet exzellenten Vortrieb in jedem Gelände sowie dank Trigard-Karkasse eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Weitere Merkmale sind das tiefe, aggressive Profil bis in die Seitenwand hinein mit hoher Lamellendichte, die auch bei widrigsten Bedingungen zuverlässigen Grip gewährt. Dazu kommt die M+S-Kennzeichnung, die ein hohes Maß an Reserven im Wintereinsatz signalisiert. So bewältigt der BFGoodrich All-Terrain T/Aauch schwierigste Bedingungen, egal ob auf Asphalt, Schotter, Feldwegen, Matsch oder Schnee.