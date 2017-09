Carthago chic e-line I 51 QB S Linerclass: Wohnmobil-Test — 26.09.2017 Die rollende Suite Auf acht Metern bietet der Carthago das ganz große Komfortpaket für zwei. Nur beim Fahren macht er sich etwas kleiner.

V

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

Dieser Carthago ist nichts für introvertierte Typen

Deutsches Wohnzimmer: Dunkles Holz, helle Klappen, Leder mit elegantem Faltenwurf – und ein Vitrinchen für die guten Gläser.

Wohnmobil-Test Carthago chic e-line I 51 QB S Linerclass zur Galerie

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Nur extreme Fahrmanöver bringen den e-­line aus der Ruhe



Bei zügiger Fahrt durch die Pylonen verliert das innere hintere Rad schon mal die Bodenhaftung.

Technische Daten: Carthago chic e-line I 51 QB S Fahrzeugdaten Motorisierung MultiJet II 180 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 130 (177) bei 3500 Nm bei U/min 400 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 130 km/h Getriebe Sechsgang automatisiert Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 C Reifentyp Goodyear Cargo Ultragrip Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 1800/750 kg Länge/Breite/Höhe 7980/2270/3050 mm Radstand 3820/800 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden RTM/RTM/RTM Wandstärke Wand/Dach/Boden 38/38/38mm Fenster 6 Dachhauben 7 Max. Innenhöhe/Innenbreite 2110/2110mm Bettenmaß Front (L x B) 1935 x 1545 mm Bettenmaß Heck (L x B) 2000x 1450mm Herd 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 154/30l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Alde Warmwasser Steckdosen 12/230 V 2/4 Leuchten 40 Aufbaubatterie 2 x 80Ah Frischwassertank 235l Abwassertank 185l Gasvorrat 2x11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 121.200 Euro Testwagenpreis 149.850 Euro

Autor: Kai Schwarten Fazit Imposante Statur, sehr aufwendiger Möbelbau, fast durchgehender Doppelboden, Platz ohne Ende: 150.000 Euro sind sehr viel Geld, aber sie lassen sich leichtsinniger anlegen. Zumal der Riesen-Cathargo beim Fahren keine großen Ansprüche stellt.



ollintegriert heißt längst nicht voll ausgestattet. Selbst dann nicht, wenn das Preisschild eine sechsstellige Zahl zeigt. Tatsächlich ist die Mehrpreisliste unseres Testwagens noch länger als sein Name: Carthago chic e-line I 51 QB S Linerclass heißt er, auf fast 30.000 Euro addieren sich die edlen Gimmicks, und am Ende bietet er den ganz großen Luxus auf sechs Rädern. Schon das Mobiliar hat es in sich: Echtholz, so weit das Auge reicht. Und alle Sitzplätze sind mit feinem Leder bezogen, natürlich auch die im Fahrerhaus.Ein silberfarbener Riese mit maximal 5,4 Tonnen Gesamtgewicht und einer Länge von 7,98 Metern. Und kein Auto für introvertierte Typen, weil so ein Kaliber die Blicke der campenden Mitmenschen magisch anzieht. Der Einstieg erfolgt über zwei elektrisch ausfahrbare und eine integrierte Trittstufe. Wer sie erklommen hat, landet in einer weitläufigen Wohnlandschaft mit L-Sitzbank, einem Einzelsitz sowie integrierbaren Fahrerhaussitzen. Auf den Einzelsitz könnten wir aber verzichten, da er den Gang ins Fahrerhaus trotz der Verstellmöglichkeit des Tisches erschwert. Gut gelöst: die Position des abgesenkten Hubbetts, das nur den Zugang zum Fahrerhaus versperrt, nicht aber zu den übrigen Sitzplätzen. Allerdings fällt es mit einer Länge von 1,94 Metern etwas kurz aus. Als Zusatzbett funktioniert's prima, und richtig gut hat es das Paar im Heckbett: Das ist stolze zwei Meter lang und 1,45 Meter breit. Nebenan sind die Duschkabine sowie der Waschraum untergebracht. An Platz für die Garderobe mangelt es bei je zwei Kleider- und Oberschränken nicht. Und auch die Winkelküche bietet die klassengemäße Stau- und Arbeitsfläche. Prima: Die Schubladen lassen sich elektrisch zentral verriegeln. Üppig ist das Kühlschrankvolumen mit 154 Litern, dazu kommen separates Gefrierfach sowie Backofen (790 Euro).Platz ohne Ende, schon im Doppelboden kommen halbe Hausstände unter. Und eine Verarbeitung, die den deftigen Preis erklärt. Was nach Holz aussieht, ist auch aus Holz – und fasst sich ohne Ausnahme stabil an. Die Schubladen haben natürlich eine Einzugautomatik, auch die Klappen schließen selbstständig, alles mit großer haptischer Finesse und schön gedämpft. Dazu die Lichtshow mit 40 LED-Spots, die das gepflegte Ambiente ins rechte Licht rücken. Die Bedienung der Schalter muss allerdings gelernt sein, zu Beginn schaltet man unweigerlich die verkehrten Lampen an.Ziemlich schwerelos für so viel Auto. Wer sich vor hohen Lenkkräften oder dem Gewicht fürchtet, wird im belederten Fahrersessel schnell locker: Das Handling unterscheidet sich nur in Nuancen von einem Zweiachser der 3,5-Tonnen-Klasse. Die Sicht nach vorne ist dank der riesigen Frontscheibe prima, beim Rangieren helfen die großen Busspiegel und das klare Bild der Rückfahrkamera. Auf freier Strecke muss selbst der stärkste Ducato-Diesel (177 PS) seine 400 Newtonmeter zusammenreißen, 4,3 Tonnen Leergewicht lassen ihn nicht mehr ganz so entspannt wirken wie eine Klasse tiefer. Der Testverbrauch von 12,9 Litern geht aber in Ordnung. Weniger gefiel der Bremsweg von 59 m aus Tempo 100. Und beim Slalom durch die Pylonen langt der Dicke zu: Das ESP regelt rabiat, beim Ausweichen untersteuert er spürbar. Nur ein Schönheitsfehler, denn kritisch wird es nicht. Dafür wankt der große Cathargo dank des AL-KO-Tiefrahmenchassis kaum. Ziemlich kurz, die Mängelliste dieses langen Autos.