Das Goldene Lenkrad 2017 — 07.11.2017 Live-Bericht vom Goldenen Lenkrad 2017 Sechs Autos sichern sich den wichtigsten Autopreis des Jahres – das Goldene Lenkrad 2017. Zudem vergeben AUTO BILD und BILD am SONNTAG das Goldene Ehrenlenkrad. Erleben Sie die Verleihung hier im Live-Bericht!

Am Dienstag, 7. November 2017, ab 20 Uhr finden Sie hier den Livestream zur Verleihung des 42. Goldenen Lenkrads. Bereits ab 19 Uhr können Sie dabei sein, wenn das Who is Who der Automobilbranche auf dem roten Teppich in Berlin eintrifft.