Deutschlands bester Reisemobilist 2017 — 01.06.2017 Wir suchen die besten Camper AUTO BILD REISEMOBIL sucht die geschicktesten Camper Deutschlands. Und das Mitmachen lohnt sich: Zu gewinnen gibt es einen nagelneuen Fiat Fullback und weitere tolle Preise!

Sie parken Ihr Wohnmobil blind in die kleinste Lücke? Eine Wasserwaagen-App zum Nivellieren halten Sie für überflüssigen Schnickschnack? Dann sind Sie ein heißer Anwärter auf den Titel "Deutschlands bester Reisemobilist"! Zum allerersten Mal sucht AUTO BILD REISEMOBIL mit seinen Partnern Fiat, Carthago und ALKO die talentiertesten Camper der Republik. Lange hat das Team getüftelt und vier Aufgaben entwickelt, die eindeutig beweisen: hartgesottener Reisemobilist oder blutiges Camping-Greenhorn?





Wer kann bei DBR mitmachen? Fast jeder. Voraussetzungen: Volljährigkeit, ein Führerschein, null Promille, Sie sind Reisemobilist.

Gegen lange Wartezeiten: Sichern Sie sich eine Wildcard!

Was muss ich tun, um bei DBR teilzunehmen? Ganz einfach: vor Ort dabei sein. Keine Lust in der Schlange zu stehen? AUTO BILD vergibt für die HAM RADIO und den CARAVAN SALON pro Vorrundentag 20 Wildcards. Vorteil: Sie kommen sofort dran und bekommen bei der jeweiligen Location sogar freien Eintritt!



Wann und wo finden die Vorrundentage statt? Das DBR-Team mit seinen Instruktoren begrüßt Sie an drei Vorrunden-Veranstaltungen. Die genauen Termine und Orte finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Ort, Location Datum Zeit Wietzendorf, Südsee-Camp 10./11. Juni 2017 9 bis 17 Uhr Friedrichshafen, HAM RADIO 15./16. Juli 2017 9 bis 17 Uhr Frankfurt am Main, IAA Pkw Frankfurt 26./27. August 2017 10 bis 17 Uhr Die Übungen kommen aus den Bereichen Theorie und natürlich Fahrpraxis. Alles Dinge, die Deutschlands beste Autofahrer und beste Reisemobilisten aus dem Effeff beherrschen sollten. In Kürze finden Sie hier weitere Details zu den einzelnen Aufgaben bei "Deutschlands bester Reisemobilist".



Wie wird bei DBR gewertet? Im K.-o.-System. Wer in der Theorie falsche Kreuze setzt oder sich in den anderen Bereichen Fehler leistet, ist raus. Die beiden tagesbesten Teilnehmer werden zum Finale, das Die Übungen kommen aus den Bereichen Theorie und natürlich Fahrpraxis. Alles Dinge, die Deutschlands beste Autofahrer und beste Reisemobilisten aus dem Effeff beherrschen sollten. In Kürze finden Sie hier weitere Details zu den einzelnen Aufgaben bei "Deutschlands bester Reisemobilist".Im K.-o.-System. Wer in der Theorie falsche Kreuze setzt oder sich in den anderen Bereichen Fehler leistet, ist raus. Die beiden tagesbesten Teilnehmer werden zum Finale, das

im Januar 2018 im Ramen der CMT

in Stuttgart stattfindet, eingeladen.





Was gibt es zu gewinnen? Mitmachen lohnt sich. Zu gewinnen gibt es einen Fiat Fullback und weitere tolle Preise. Eine Übersicht über alle Preise finden Sie in der nachfolgenden Bildergalerie. Diese Preise warten auf Sie Die Preise im Überblick Mitmachen lohnt sich. Zu gewinnen gibt es einen Fiat Fullback und weitere tolle Preise. Eine Übersicht über alle Preise finden Sie in der nachfolgenden Bildergalerie.