Jacksons Reste-Rampe

ein, ich kann den Text von "Thriller" nicht auswendig und habe auch nie bei "We are the World" Rotz und Wasser geheult. Und doch hat mich das tragische Ende von Michael Jackson einigermaßen erschüttert. Der King of Pop ist tot. Ein ganz blödes Gefühl. Ging mir zuletzt so, als sie bei Volkswagen dem Käfer den Stecker rausgezogen haben. Wenn Legenden abtreten, geht auch immer ein Stück der eigenen Vergangenheit. Ob man nun Fan war oder nicht. Mir war der gute Michael immer ein bisschen zu künstlich und zu verschroben, seine Musik ein ganzes Stück zu massenkompatibel. Wobei – verschroben und massenkompatibel war der Käfer ja auch. Und der hat gezeigt, dass Legenden ja nie so ganz verschwinden.