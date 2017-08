Diesel-Abgas: Blaue Plakette, Fahrverbot, Euro-5-Umrüstung

Wo werden Fahrverbote diskutiert oder vorbereitet?

Stuttgart: Das dortige Verwaltungsgericht gab am 28. Juli 2017 einer Klage der Deutschen Umwelthilfe Recht und billigte in einem Urteil Fahrverbote als mögliches Mittel zur Luftreinhaltung. Ob diese schon zum 1. Januar 2018 kommen, ist allerdings offen. Wahrscheinlich geht die Sache vor das Bundesverwaltungsgericht. Großflächige Sperrungen für Dieselautos unterhalb der Euronorm 6 an Tagen mit Feinstaubalarm könnten zudem noch an anderen rechtlichen Hindernissen scheitern. Hamburg: Die Hansestadt will einige Straßen für besonders schmutzige Diesel sperren. Der am 2. Mai 2017 vorgestellte Luftreinhalteplan sieht laut "Hamburger Abendblatt" vor, dass Lastwagen, die nicht der aktuellen Euro-6-Norm entsprechen, Abschnitte auf zwei Hauptverkehrsadern der Stadt ganzjährig nicht mehr befahren dürfen. Dies betrifft zum einen Bereiche der Stresemannstraße, Teile der ebenfalls stark befahrenen Max-Brauer-Allee sollen auch für ältere Pkw tabu sein – abgesehen vom Anlieger-Verkehr. Hier steht laut Umweltbehörde aber noch ein höchstrichterliches Urteil aus. München: Die bayerische Landeshauptstadt muss nach der Entscheidung des Obersten Bayerischen Verwaltungsgerichts bis Ende 2017 Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vorbereiten. Ob diese tatsächlich verhängt werden können, hängt vom Bundesgesetzgeber ab. Während die Wirtschaft vor den Verboten warnt, sehen Umweltverbände ihre Position bestätigt – und fordern die sogenannte blaue Plakette. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte Bayern verklagt, weil in der Landeshauptstadt alljährlich die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) an zwei Stellen überschritten werden. Da das rechtskräftige Urteil noch nicht umgesetzt wurde, hat die DUH – genau wie auch in Limburg und Reutlingen – einen Antrag auf Zwangsvollstreckung gestellt. Ähnlich ist die Situation in Düsseldorf: Auch hier hat das Verwaltungsgerichtder Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land Nordrhein-Westfalen wegen Überschreitung der Luftqualitätswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Aktenzeichen 3K 7695/15) stattgegeben und sofortige Fahrverbote gefordert. Die DUH hat gegen mehrere Bundesländer geklagt, die für die Einhaltung der Luftreinhaltepläne zuständig sind. Betroffene Städte sind neben den schon genannten Köln, Bonn, Aachen, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main, Mainz, Stuttgart, Reutlingen, Darmstadt, Limburg, Wiesbaden und Berlin.