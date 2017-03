Diesel-Fahrverbot: Was Autofahrer zur blauen Plakette wissen sollten — 07.03.2017 München muss Fahrverbote vorbereiten München muss nach einem Urteil des bayerischen Verwaltungsgerichts Fahrverbote für alte Dieselfahrzeuge vorbereiten. News und Infos zur blauen Plakette!

Straßen mit der höchsten Luftverschmutzung 2016 Platz 20: Berlin-Neukölln, Karl-Marx-Straße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 51 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 0. Platz 19: Berlin, Hardenbergplatz. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 51 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 3. Platz 18: Frankfurt, Friedberger Landstraße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 52 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 6. Platz 17: Berlin-Neukölln, Silbersteinstraße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 52 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 1. Platz 16: Mainz, Parcusstraße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 53 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 9. Platz 15: Wiesbaden, Ringkirche. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 53 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 0. Platz 14: Ludwigsburg, Friedrichstraße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 53 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 3. Platz 13: Darmstadt, Hügelstraße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 55 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 28. Platz 12: München, Stachus. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 56 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 0. Platz 11: Heilbronn, Weinsberger Straße (Ost). NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 57 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 0. Platz 10: Düsseldorf, Corneliusstraße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 58 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 4. Platz 9: Hamburg, Max-Brauer-Allee. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 58 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 0. Platz 8: Stuttgart, Arnulf-Klett-Platz. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 58 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 0. Platz 7: Hamburg, Habichtstraße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 62 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 11. Platz 6: Köln, Clevischer Ring. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 63 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 0. Platz 5: Kiel, Theodor-Heuss-Ring. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 65 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 8. Platz 4: Reutlingen, Lederstraße (Ost). NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 66 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 0. Platz 3: Stuttgart, Hohenheimer Straße. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 76 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 10. Platz 2: München, Landshuter Allee. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 80 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 13. Platz 1: Stuttgart, Am Neckartor. NOx-Belastung (Jahresmittelwert): 82 Mikrogramm/Kubikmeter. Stunden, in denen der Mittelwert 200 Mikrogramm/Kubikmeter überstieg: 35. 1 von 20

Bundesverkehrsminister Dobrindt hält den Plaketten-Plan für "unausgegoren und mobilitätsfeindlich".

Die meisten Benziner und sämtliche E-Autos bekommen die blaue Plakette.

Autor: Stefan Voswinkel Fazit Will die Bundesumweltministerin 13 Millionen Dieselfahrzeuge aus Innenstädten verbannen? AUTO BILD hat eine eine eindeutige Meinung dazu: Schwachsinn auf Kosten der Autofahrer. Denn zwischen 1990 und 2013 sind die Stickoxidemissionen in Deutschland schon um 56,1 Prozent zurückgegangen, zum großen Teil dank sauberer Verbrennung im Verkehr. Von dem verbliebenen Anteil an den Emissionen hat der Lkw-Verkehr den größten Anteil – und nicht etwa Diesel-Pkw. Diese Zahlen stammen nicht von einem autoindustriefreundlichen Lobbyverband, sondern dem Umweltbundesamt.



Worum geht es Umweltministerin Hendricks und ihren Länderkollegen eigentlich? Darum, dass der Stickoxid-Anteil in den deutschen Innenstädten nicht so gesunken ist wie Deutschland das versprochen hat. Und damit sind wir beim VW-Abgasskandal. Denn der hat gezeigt, dass viele Diesel-Pkw zwar auf dem Papier und dem Prüfstand sauberer geworden sind, in der Realität allerdings nicht. Hätten die Hersteller nicht auf die Gesundheit der Bürger gepfiffen und Behörden wie das Kraftfahrtbundesamt dabei weggeschaut – 13 Millionen Dieselbesitzer müssten nicht um die Alltagstauglichkeit ihrer Autos bangen. Nun sollen diese Versäumnisse auf Kosten der Autofahrer korrigiert werden – wieder einmal. Ein Abbau der Dieselsubventionen und die gleichzeitige Förderung sauberer und sparsamer Hybridfahrzeuge sowie der Elektromobilität wäre der bessere Weg.



(dpa/Reuters/brü/mas/cr) München muss nach der Entscheidung des obersten bayerischen Verwaltungsgerichts bis Ende 2017 Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vorbereiten. Ob diese tatsächlich umgesetzt werden können, hängt vom Bundesgesetzgeber ab. Während die Wirtschaft vor den Verboten warnt, sehen Umweltverbände ihre Position bestätigt – und fordern die sogenannte blaue Plakette. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte den Freistaat verklagt, weil in der bayerischen Landeshauptstadt alljährlich die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) an zwei Stellen überschritten werden. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch ist zuversichtlich: "Mit dieser Entscheidung kommen in München ab Anfang 2018 Fahrverbote für Dieselfahrzeuge." Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ist nach wie vor gegen die blaue Plakette und auch gegen Diesel-Fahrverbote. Der ADAC Südbayern sprach von einem schweren Schlag für die Verbraucher. "Viele Pendler und Bürger sind auf das Fahrzeug angewiesen", sagte Alexander Kreipl.Drohende Fahrverbote für Dieselfahrzeuge wie in Stuttgart und München sind für andere deutsche Städte kein Thema, darunter auch Hamburg. "Die Situation in Hamburg und Stuttgart ist nicht vergleichbar", sagte der Sprecher der Umweltbehörde Jan Dube der Deutschen Presse-Agentur. Auch Hamburg hat es in Sachen Luftverschmutzung schon mit Gerichten zu tun bekommen. Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte die Stadt schon im November 2014 verurteilt, "in der kürzest möglichen Zeit" den Luftreinhalteplan fortzuschreiben und Defizite bei der Luftreinhaltung zu beseitigen. Der Sprecher der vom Grünen-Senator Jens Kerstan geführten Umweltbehörde sagte, es sei das Ziel, wie vom Oberverwaltungsgericht festgelegt, bis Ende Juni 2017 einen neuen Luftreinhalteplan für Hamburg vorzulegen, "der aufzeigt, wie und mit welchen Maßnahmen wir schnellstmöglich die Grenzwerte für Stickstoffdioxid einhalten". "Mit welchen Maßnahmen wir die Werte am Ende erreichen, lässt sich erst sagen, wenn alle Berechnungen vorliegen und diese ausgewertet sind", sagte Dube.Was die blaue Plakette betrifft, machte Stuttgart in der aktuellen Feinstaub- und Stickoxid-Debatte den Anfang: Die Stadt wird ab 2018 bei Feinstaubalarm ältere Diesel aus Teilen der Innenstadt verbannen. Zur Verbesserung der stark mit Feinstaub belasteten Luft in der baden-württembergischen Landeshauptstadt verhängt die grün-schwarze Landesregierung dann Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, die die Euro-Norm 6 nicht erreichen. Dann werden besonders belastete Straßen für solche Diesel gesperrt. Dies hat die Landesregierung am 21. Februar 2017 mitgeteilt. Land und Stadt sind in der Pflicht, dem Verwaltungsgericht Stuttgart bis Ende Februar zu erklären, wie sie die Luft nachhaltig verbessern wollen. Die Feinstaubwerte sind in der Landeshauptstadt deutlich zu hoch.Laut Umweltbundesamt hielt Stuttgart 2016 den Negativrekord für schlechte Luft in Deutschland. So wurden in der Straße Am Neckartor durchschnittlich 82 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter gemessen, an 35 Tagen wurden sogar Spitzenwerte von mehr als 200 Mikrogramm notiert. Auch auf der Hohenheimer Straße lag die Durchschnittsbelastung bei 76 Mikrogramm/Kubikmeter, die 200er-Marke wurden in zehn Stunden übertroffen. Gesetzlich erlaubt ist ein Wert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.Anlässlich des verkündeten Fahrverbots in Stuttgart erneuerte Regierungschef Kretschmann seine Forderung zur Einführung der blauen Plakette auf Bundesebene als "das wirksamste Instrument der Luftreinhaltung". Das habe ein Gutachten gezeigt. Für die blaue Plakette gibt es allerdings bislang keine Mehrheit auf Bundesebene. Das Umweltbundesamt wiederum stützt die Forderung nach einer blauen Plakette. Es macht Diesel-Pkw für die hohe NOx-Belastung in Ballungszentren verantwortlich.Die blaue Plakette ist in Deutschland umstritten. Sie wurde im August 2016 vom Bundesumweltministerium zunächst auf Eis gelegt. Das viel diskutierte Abzeichen sollen nur Fahrzeuge erhalten, die so sauber sind, dass sie die Euro-6-Norm erfüllen. Vor allem älteren Dieselfahrzeugen könnte damit die Einfahrt in Umweltzonen untersagt werden. Diesel gelten als Hauptverursacher der Luftverschmutzung mit Stickoxiden.Das ist weiterhin nicht zu sagen, die Befürworter geben auch nach der Niederlage vor den Länder-Verkehrsministern nicht auf. Állerdings gibt das Fahrverbot in Stuttgart den Befürwortern neuen Schwung. Weiter arbeitet eine Arbeitsgruppe der Verkehrsministerkonferenz an Alternativvorschlägen. Den ursprünglichen Plänen zufolge sollten schon 2017 erste blaue Zonen ausgewiesen werden.Nach den Plänen von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sollte eine blaue Plakette als Ergänzung zu den bereits vorhandenen roten, gelben und grünen Plaketten eingeführt werden. Nur Pkw, die die Schadstoffnorm Euro 6 erfüllen, sollten den blauen Sticker bekommen und dürften dann in die von Städten und Kommunen ausgewiesenen blaue Zonen einfahren. Das sind die meisten Benziner und alle Elektroautos. Rund 13 Millionen Diesel wären aber ausgesperrt – darunter auch fast neue Autos, die erst 2015 mit der Euro-5-Norm gekauft wurden.Vorerst bleibt es bei den bestehenden Plaketten und Einfahrregeln für die Umweltzonen, rot, gelb und grün – mit Ausnahme von Stuttgart. Nun hängt es von den möglichen Alternativvorschlägen zum Senken der Stickoxid-Emissionen ab, ob es neuen Aufwind für die blaue Plakette gibt oder die Pläne entgültig begraben werden. Allerdings deutet sich an, dass die besten Zeiten für Diesel in Deutschland vorüber sind.Hintergrund des Ganzen ist die anhaltend hohe Stickoxidbelastung in zahlreichen deutschen Städten und Ballungsgebieten, die bereits ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland ausgelöst haben. Die Bundesregierung steht unter enormem Druck, etwas für die Sauberkeit der deutschen Luft zu tun – vor allem nach dem VW-Abgasskandal . Nur mit der Plakette könnten Städte Fahrzeuge mit hohem Stickoxidausstoß aus stark belasteten Gebieten fern halten, arguentiert der BUND.Besonderen Widerstand gegen die blaue Plakette leistet das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium . Ressortchef Dobrindt vertritt die Auffassung, es sei wirkungsvoller, bei Fahrzeugen anzusetzen, die sich ständig im Stadtverkehr befinden, etwa Taxen, Busse oder Behördenfahrzeuge. Dies diene der Reduzierung von Stickoxiden mehr als ein Einfahrverbot. Skepsis bis Ablehnung kam vom Automobilverband VDA sowie Wirtschafts- und Verkehrspolitikern aus verschiedenen Fraktionen. Doch auch Umweltverbände und der ADAC halten die blaue Plakette für falsch. Sie fordern, dass der Schadstoffausstoß der Fahrzeuge dauerhaft gesenkt wird – und zwar in der Realität und nicht nur auf dem Papier. Wären die Autos auf der Straße so sauber wie auf dem Prüfstand, wäre die Luftverschmutzung deutlich geringer, so ihr Argument.Durchaus denkbar. Remo Klinger von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist sicher: Sollte die Bundesregierung die Umweltplakette per Verordnung erlassen, würden Kommunen sie auch einführen. Städte wie München oder Berlin warnten jedoch vor "sozialer Härte" bei der Einführung eines solchen Aufklebers. Es bedürfe Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen. Beispielsweise für Anwohner oder Betriebe, hieß es aus den Verwaltungen.Wohl kaum, heißt es auch aus dem Bundesumweltministerium. Dessen Chefin, Barbara Hendricks, sagt: Es werde nicht so sein, "dass plötzlich 13 Millionen alte Diesel aus den Innenstädten ausgesperrt werden." Eine Möglichkeit wäre, die neuen Fahrverbots-Zonen kleiner zu gestalten als die schon existierenden Umweltzonen, die nur mit grüner Plakette befahren werden dürfen. Jede Stadt oder Gemeinde bestimme selbst, wann und ob sie derartige Gebiete ausweise. Wahrscheinlich ist, dass nur einige Straßenzüge, in den die Stickoxidbelastung besonders hoch ist, zu blauen Zonen erklärt werden.Nein, nur Diesel der Klasse Euro 6 bekämen eine blaue Umweltplakette, dafür ist aber eine aufwendige Abgasreinigung nötig, ein Partikelfilter genügt nicht. Dennoch ist dessen Nachrüstung sehr sinnvoll, da die Abgase mit Filter deutlich sauberer sind als ohne. Wer vorher eine gelbe Plakette für sein Dieselfahrzeug hatte, bekommt mit Filter eine grüne - und kann somit auch in die Umweltzonen einfahren. Doch mittlerweile ist die Förderung für ein Nachrüsten mit Partikelfilter ausgelaufen, der Bundeshaushalt sieht für 2017 keine weiteren Fördermittel mehr vor. Zuletzt hatte der Bund den Umbau mit 260 Euro gefördert, doch die Nachfrage danach war äußerst zögerlich geblieben.Dem Münchner Anwalt Markus Klamert zufolge hätten bei einem Einfahrverbot in Innenstädte Besitzer von Euro-5-Dieseln möglicherweise Anspruch auf Schadenersatz gegenüber Autoherstellern oder Autoverkäufern. Ein Anspruch bestehe aber nur, "wenn Hersteller oder Händler zum Zeitpunkt des Verkaufs hätten wissen können oder müssen, dass eine blaue Plakette kommt und welche Folgen sie haben würde." Anwalt Klamert zufolge könnte damit ein sogenannter enteignender Eingriff vorliegen. Das sei der Fall, "wenn der Wert oder die Nutzbarkeit des Pkw durch die neue Norm deutlich geschmälert wird". Somit käme eine staatliche Entschädigung infrage. Der enteignende Eingriff sei gegenüber dem Wohl der Allgemeinheit aber abzuwägen.Kaum ein Trost ist, dass Deutschland nicht allein ist mit seiner zögerlichen Haltung bei der Stickoxidreduzierung. Laut Mitteilung der EU-Kommission haben 17 Mitgliedstaaten seit 2010 Grenzwertüberschreitungen gemeldet, unter anderem seien gegen Großbritannien, Portugal, Italien, Spanien und Frankreich Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.