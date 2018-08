Sophia Thomalla: Neue Auto-Show im TV

S

chauspielerin Sophia Thomalla moderiert ab 11. September 2018 die Auto-Show Devils Race auf DMAX. Unterstützt wird sie dabei von Rennfahrer Johannes Stuck. Idee der Show: Bei Devils Race kämpfen ambitionierte Tuner in umgebauten Fahrzeugen um die schnellste Rundenzeit. Drehort ist ein Braunkohlerevier in der Lausitz. Dabei erschweren Abrissbirnen, Sprungschanzen und andere Hindernisse die Fahrt auf einer halsbrecherischen Ruckelpiste. Gefährliche Stunts und waghalsige Manöver sind da garantiert. Wichtigste Regel: Die Fahrer dürfen nicht mehr als 5000 Euro in ihren Renner investiert haben. Thomalla selbst bleibt bei der Sendung, die dienstags ab 21.15 Uhr ausgestrahlt wird, in der Zuschauerrolle. Dabei ist sie selbst auch gern flott unterwegs, sammelte in den letzten zwei Jahren unglaubliche 220 Knöllchen, wie sie der BILD erzählte.