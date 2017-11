Fahraktion: Mazda

Fahrspaß auf Schnee und Eis? Aber sicher! Im Januar nächsten Jahres erwartet Mazda sechs Leser im rund 20 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernten Winterzentrum Hintersee zu einem winterlichen Fahrerlebnis und Fahrvergnügen der Extraklasse, das Fahrer und Fahrzeug gleichermaßen fordert. Das dortige, acht Hektar große und bestens präparierte Trainingsgelände bietet ideale Bedingungen, um Ihr fahrerisches Können in Winterform zu bringen. Der Handlingparcours, die Eisflächen und die verschneiten Strecken des Zentrums bereiten Sie bestens auf winterliche Fahrbahnverhältnisse vor und machen die Mazda-Winter-Challenge zu einem unvergesslichen Ereignis.

Nach diesem Training werden Ihnen Schnee- und Eisfahrbahnen auch im härtesten Winter garantiert keine Schweißperlen mehr auf die Stirn zaubern. Versprochen! Begleitet wird das Ganze von zwei erfahrenen Testredakteuren der AUTO BILD-Familie, mit denen Sie nicht nur "fachsimpeln", sondern zum Abschluss des dreitägigen Events unter anderem auch Ihre Fahrkünste messen können.

Testen Sie die systembedingten Unterschiede zwischen Front-, Heck- und intelligentem Allradantrieb Mazda i-ACTIV AWD wie im CX-5.

Die Mazda Winter-Challenge beginnt am 23. Januar und dauert bis zum 25. Januar 2018. Sie beinhaltet neben dem Fahrerlebnis auf Eis und Schnee natürlich auch ein attraktives und unterhaltsames Rahmenprogramm. Alle für Kost und Logis anfallenden Kosten übernimmt Mazda dabei selbstverständlich genauso für Sie wie die individuelle An- und Abreise nach Salzburg. Sie müssen lediglich die Anreise zu Ihrem persönlichen Heimatbahnhof oder -flughafen selbst organisieren. Also worauf warten Sie noch: Jetzt bewerben