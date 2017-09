Ganzjahresreifen-Test 2017: 205/55 R 16 — 28.09.2017 Einer für alle Es gibt sie wirklich! Ganzjahresreifen, die bei jedem Wetter greifen. AUTO BILD hat 25 Ganzjahresreifen getestet – und gibt Tipps, worauf Sie beim Kauf unbedingt achten sollten.

Von 25 Reifen kommen nur 10 in die zweite Testrunde



# Getesteter Reifen Testurteil 1. Goodyear

Vector 4Seasons Gen-2 94 V vorbildlich (1-/1-/2/2+)* 2. Michelin

CrossClimate + 94 V vorbildlich (2/2+/2+/2+)* 3. Continental

AllSeasonContact 94 V vorbildlich (1-/1-/2/2-)* 4. Kleber

Quadraxer 2 94 V gut (1-/2-/2-/1)* 5. BF Goodrich

g-Grip All Season 2 94 V gut (2+/2-/2-/1)* 6. Nexen

N’blue 4Season 94 V befriedigend (2+/2/2-/3+)* 7. Pirelli

Cinturato AllSeason 91 V befriedigend (2/2/2-/2-)* 7. Vredestein

Quatrac 5 91 V befriedigend (3+/2/2/2+)* 9. Hankook

Kinergy 4S 94 V befriedigend (2-/2-/2-/2-)* 10. Apollo

Alnac 4G All Season 91 V bedingt empfehlenswert (3/2-/2-/2-)* *Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, nass, trocken, Kosten. Reifen sind bei Notengleichstand in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Dierk Möller Fazit Unser Sicherheits-Check quer durch alle Klimazonen beweist: moderne Ganzjahresreifen sind zumindest für Fahrzeuge bis zur Mittelklasse eine sichere und preisgünstige Alternative. Die Spitzenreifen kommen von Goodyear, Michelin und Continental. Ohne einen lästigen Reifenwechsel kommt man mit ihnen sicher durch alle Jahreszeiten.



as tut sich was auf dem Reifenmarkt: Nach dem Einstieg von Michelin im vergangenen Jahr will sich nun auch Rivale Continental im boomenden Geschäft mit Ganzjahresreifen profilieren. Lange stemmte sich der Reifenhersteller aus Hannover gegen die Abkehr vom jahreszeitlichen Wechsel zwischen Sommerreifen und Winterreifen , berief sich dabei auf Sicherheitsrisiken und einen angeblich nicht lösbaren Konflikt zwischen der Schnee- und Nässehaftung eines Reifens. So war es eine kleine Sensation, als im Frühjahr dieses Jahres mit dem AllSeasonContact Contis erster Allwetterreifen auf den Markt rollte.Dabei liegen die Vorteile eines Ganzjahresreifens für den Autofahrer auf der Hand: kein halbjährlicher Wechsel mit nerviger Terminabsprache beim Reifenhändler, kein zweiter Satz Reifen mit Felgen , keine Einlagerungskosten. Das spart Zeit und Geld. Die Herausforderung: Der Komfort darf nicht zulasten der Fahrsicherheit gehen. Ob das gelingt? Für unseren Sicherheits-Check quer durch alle Klimazonen war uns kein Weg zu weit. Für die Schneetests sind wir bis in die Alpen von Neuseeland gereist. Auf dem 1650 Meter hoch gelegenen SHPG (Southern Hemisphere Proving Grounds) fanden wir noch bis in den August beste Testbedingungen.Die 25 Ganzjahresreifen hatten wir zuvor wie normale Kunden im Handel gekauft. 15 davon haben wir bereits nach dem ersten Test aussortiert: viel zu lange Bremswege bei Nässe ( Infografik ). Ein absolutes K.-o- Kriterium! So blieben nach der Qualifikationsrunde nur zehn Reifen übrig. Zurück in sommerlichen Gefilden, ging es auf nasser und trockener Piste noch einmal ums Ganze. Den für die Beurteilung der Kilometerleistung und den Kostencheck wichtigen Abriebtest über jeweils 10.000 Kilometer hatten die Kollegen der Dekra da schon abgeschlossen.