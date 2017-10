Hobby Vantana K65 ES: Wohnmobil-Dauertest — 25.10.2017 Der mit dem heißen Kühlschrank Wer sagt, dass beim Kastenwagen längst alles erfunden wurde, kennt den Vantana nicht. Manches macht der richtig anders.

Im Kühlschrank herrschen schnell 40 Grad!



Zu bedienen ist der Vantana-Kühlschrank toll. Allerdings zieht er ruckzuck die Batterie leer.

Die Gurthöhenverstellung funktioniert nur bedingt



Technische Daten: Hobby Vantana K65 ES Motorisierung MultiJet II 150 Leistung 110 kW (150 PS) bei 3600/min Hubraum 2287 cm Drehmoment 380 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 152 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgangang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6363/2050/2642 mm Radstand/Bereifung 4035 mm/215/70 R 15 C Leergewicht fahrbereit/Zuladung 2930/570 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2500/750 kg Material Wand/Dach/Boden jeweils Stahlblech Stärke Wand/Dach/Boden 10/22/22 mm Isolierung Wand/Dach/Boden PE/XPS/XPS Liegefläche Mitte L x B 1600 x 910 mm Liegefläche Heck L x B 1930/1860 x 800 mm Kühlschrankvolumen/Froster 90 l/– Herd 2 Flammen Bordbatterie 95 Ah Frisch-/Abwassertank 95/90 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Combi 4 Preis/Testwagenpreis ab 45.740 Euro/64.008 Euro

Autor: Thomas Wirth Fazit Der Vantana macht eine Menge richtig: Er ist schick, außen wie innen. Dazu ist er bequem und in vielen Details praktisch – zum Beispiel mit einem Kühlschrank auf Augenhöhe. Doch ausgerechnet der erweist sich im Testalltag als wenig praxisgerecht. Gleiches gilt aktuell für die Dusche. Richtig clever dagegen funktioniert die Schiebe-Toilette, die viel Raum im Bad schafft.



aumen hoch, dazu ein lobender Pfiff: "Che bello", ruft ein Mann lobend vom Fahrrad herüber. In Florenz erleben wir das, und hier verstehen sie ja eine Menge von Wohnmobilen. Ganz in der Nähe finden sich die meisten wichtigen italienischen Werke. Und es stimmt ja: In der weißen Welt der Reisemobile fällt unser schwarzer Vantana als Blickfang sofort auf. Elegant wirkt er, fast nobel, und Hobby tut alles, um diesem Eindruck auch innen gerecht zu werden. Die Verarbeitung ist top, die Oberflächen aufwendig in Form und Material. Allein das programmierbare Licht: Das Vantana-Bordsystem merkt sich die Dimmstufe, sowohl bei der indirekten Beleuchtung wie beim Leselicht am Bett. Und alles lässt sich bequem über das zentrale Bedienpanel via Datenbus einstellen.Ein weiterer großer Clou des Dauertest-Vantana: Hobby hat den Kühlschrank in die Dachstaukästen integriert, wo der Zugang ohne Bücken gelingt und mit 90 Litern ausreichend Platz vorhanden ist – bis auf die Tatsache, dass sich große Flaschen nur liegend transportieren lassen. In der Praxis zeigt sich schnell ein weiteres Manko der coolen Lösung: Unterm Dach wird's heiß, wenn die Sonne brennt. In wenigen Stunden saugt dann der Kompressor die Aufbaubatterie restlos leer und heizt dabei den Inhalt der unteren Küchenschublade (darunter sitzt das Aggregat) hoch. Im Kühlschrank stieg die Temperatur rasch auf 40 Grad: Ohne externe Stromzufuhr via Kabel oder Solaranlage ergibt diese patentierte Lösung wenig Sinn.Leben lässt es sich ansonsten exzellent im Vantana. Die Bezüge der Sitze sind hochwertig verarbeitet, die Hochflorteppiche hinterlassen einen noblen Eindruck, ebenso die glänzenden, allerdings kratzempfindlichen Oberflächen von Tisch und Küche. Das Bad dagegen polarisiert: Die Schiebe-Toilette ist super, der Duschbrause fehlt dagegen eine Halterung. Zudem versiegt derzeit das Wasser, sobald der Schlauch etwas herausgezogen wird – ob er sich nur verklemmt hat, muss demnächst die Werkstatt klären. Ein anderes Detail nervt nicht nur, es birgt sogar Gefahr: An beiden B-Säulen blockieren Schrauben die Gurthöhenverstellung. Erst wenn sie herausgedreht werden, lassen sich die Gurte anpassen. In der Serie will Hobby das nun ändern.