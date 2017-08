Itinéo SB 740: Wohnmobil-Test — 04.08.2017 Sieben Betten mit Separee Ein Integrierter mit Kinderzimmer, wo gibt's denn so was? Bei den kinderlieben Franzosen, genauer gesagt bei Itinéo. Mit viel Platz und maximal sieben Schlafplätzen.

Tolles Platzangebot, aber einfacher Möbelbau



Kleine Fluchten: Wenn die Kinder allein sein wollen, klappen sie den Tisch ab und spielen ungestört im Kinderzimmer.

Die riesige Panorama-Frontscheibe ermöglicht gute Übersicht

Der Itinéo wankt kaum und rettet sich in braves Untersteuern, wenn's auf der Slalomstrecke eng wird.





Technische Daten: Itinéo SB 740 Fahrzeugdaten Motorisierung MultiJet II 150 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 110 (150) bei 3600 Nm bei U/min 380 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 142 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 215/70 R 15 CP Reifentyp Continental VancoCamper Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2500/750 kg Länge/Breite/Höhe 7430/2350/2890 mm Radstand 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Polyester/Polyester/Polyester Isoliermaterial Wand/Dach/Boden Styrofoam/ Styrofoam/Styrofoam Wandstärke Wand/Dach/Boden 20/25/35mm Fenster 6 Dachhauben 3 Max. Innenhöhe/Innenbreite 2010/2200mm Bettenmaß Front (L x B) 1880 x 1400 mm Bettenmaß Mitte (L x B) 1250 x 1990 mm Bettenmaß Heck (L x B) 2 x 2140 x 800mm Herd 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 149/25l Modell Toilette Dometic Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 5/5 Heizung Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 3/1 Leuchten 17 Aufbaubatterie 100Ah Frischwassertank 120l Abwassertank 120l Gasvorrat 2 x 11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 60.400 Euro Testwagenpreis 63.860 Euro

Autor: Kai Schwarten Fazit Groß, geräumig und alles andere als gewöhnlich, dieser Itinéo mit seinen Etagenbetten im Heck. Aber es passt: Familien, die keinen Alkoven mögen, liegen hier richtig. Was trotz des sympathischen Preises stört, sind die Klappergeräusche auf schlechten Straßen.



ei Itinéo im französischen Mayenne fällt die Modellwahl leicht: Hier laufen ausschließlich vollintegrierte Reisemobile vom Band. Und, man höre und staune: Gleich zwei Modelle bieten ein Kinderzimmer mit Etagenbetten. Das ist selten in dieser Klasse, nur die Eura-Mobil-Tochter Forster aus der französischen Trigano-Gruppe hat ähnliche Grundrisse im Programm.Ein weißer Riese, ausgelegt für maximal 4,25 Tonnen und 7,43 Meter lang – unauffällig ist anders. Wenn er steht, besteigt man ihn über integrierte Stufen. Vorn gibt's eine imposante Wohnlandschaft mit L-Sitzbank links und Zweierbank gegenüber, dazu die integrierbaren Fahrerhaussitze. Nicht so schön: Der rechte Sitz der Zweierbank ist très fragile gebaut. Auf Deutsch: Er kollabiert, wenn sich ein Erwachsener draufsetzt. Richtig gute Lösungen gibt's auch: Das abgesenkte Hubbett versperrt nur den Zugang zu den Fahrerhaussitzen, alle anderen sind frei zugänglich. Mit 1,88 Metern ist die Liegefläche aber zu kurz geraten. Besser haben es die Kinder in ihrem Heckzimmer: Deren Etagenbetten sind fürstliche 2,14 Meter lang! Auch sonst fehlt's nicht an Großzügigkeit: Die Winkelküche hält neben dem obligatorischen Dreiflammenherd viel Stau- und Arbeitsfläche sowie einen 150-Liter-Kühlschrank mit Gefrierfach bereit. Auch Waschraum und Duschkabine passen zum Anspruch des großen Familienwagens. Und in der Fahrzeugmitte gibt's gleich zwei Kleiderschränke.Entspannt für jeden, der sich auf das XXL-Format und speziell die 2,35 Meter Breite einstellen mag. Der 150-PS-Diesel reicht zum lässigen Mitschwimmen aus, der Geradeauslauf ist prima, die riesige Panorama-Frontscheibe und die großen Außenspiegel ermöglichen gute Übersicht auf der Autobahn und beim Rangieren. Sobald der Asphalt wellig wird, macht sich allerdings der einfache Möbelbau bemerkbar: Hier fängt's mächtig an zu klappern und zu knarzen. Und die dünne untere Abdeckung des Hubbetts schaukelt munter vor sich hin, während sich die rechte Sonnenblende langsam und selbstständig in den Blickwinkel des Beifahrers bewegt. Auch sparsam ist der große Familienbegleiter nicht: Bei gelassener Gangart ließ er sich 14,2 Liter Diesel auf 100 Kilometer schmecken.Einen Produktmanager, der anscheinend knallhart kalkuliert. Der Basis-Itinéo startet bei freundlichen 60.400 Euro, der Testwagen kostet 63.820 Euro. So würden wir ihn auch nehmen: mit 150 PS statt 130 (1690 Euro), Fliegenschutztür (280 Euro) und Fenster in der Aufbautür (550 Euro). Zur Serienausstattung gehören die Ambientebeleuchtung, das dritte Bett im Kinderzimmer sowie das aufstellbare untere Etagenbett. Merci beaucoup, Itinéo: Ist auch mal schön, wenn es nicht so viel zu entscheiden gibt.