La Strada Avanti H: Wohnmobil-Test

Die Dusche für Zwei-Meter-Männer ist eine feine Sache. Selbst manche Hotels haben nicht solche Bäder.

Ein kurzer, hoher Kasten­wagen für zwei, die selbst auf dem Fünf-Sterne­-Platz nicht gern in fremden Duschen stehen. Das große H in der Typbezeichnung steht für das Heckbad, das hier so luxuriös ausfällt wie fast nirgendwo sonst in der Kastenwagenklasse: Es ist mit einer stabilen Flügeltürer vom Wohnbereich getrennt, bietet zwei Meter Stehhöhe und eine Duschkabine, die auch einen Sumoringer glücklich machen würde. Natürlich klebt hier kein Duschvorhang am Körper, weil sich die Nasszelle mit einer festen Abtrennung verschließen lässt. Und das Waschbecken besteht aus Edelstahl, nicht aus Kunststoff. Schon schön, so eine Wellnesshöhle im Heck, aber wo nehmen die La­-Strada­-Planer den vielen Platz her? Oder, anders gefragt: Wo wird's eng?