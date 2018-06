D as ist mal ein Comeback: Der legendäre Lancia Delta wird wiederbelebt – und wie! Die ersten Illustrationen sehen richtig gut aus und die Zutaten klingen noch besser: Karosserieteile aus Carbon, über 300 PS, Handschaltung, mehrere Kilo Gewichtsersparnis und mehr! Dafür sind allerdings nicht Lancia oder FCA verantwortlich, sondern die kleine italienische Manufaktur Automobili Amos. Schon vor Monaten hat der Gründer Eugenio Amos den Hashtag #makelanciagreatagain ins Leben gerufen. Sein Ziel: die Rallye-Ikone Delta Integrale leichter, stärker und besser zu machen. Das ganze Vorhaben erinnert dabei zwangsläufig an as ist mal ein: Derwird– und wie! Die ersten Illustrationen sehen richtig gut aus und die Zutaten klingen noch besser:, mehrere Kilound mehr! Dafür sind allerdings nicht Lancia oder FCA verantwortlich, sondern die kleine. Schon vor Monaten hat der Gründer Eugenio Amos den Hashtag #makelanciagreatagain ins Leben gerufen. Sein Ziel: die Rallye-Ikone Delta Integrale leichter, stärker und besser zu machen. Das ganze Vorhaben erinnert dabei zwangsläufig an Singer Vehicle Design , die klassische Porsche 911 modifizieren und an die Neuzeit anpassen.

Karosserieteile aus Vollcarbon und nur drei Türen

Die Magnesiumfelgen wurden in Zusammenarbeit mit Evocorse entwickelt und sollen ungefederte Massen reduzieren. originale Lancia Delta HF Integrale 16V. Amos' nimmt für seinen Umbauten bewusst keine Evo-Modelle, da diese inzwischen zu selten und zu wertvoll sind. Der auffälligste Unterschied zwischen Neufauflage und Original ist der Fakt, dass der Delta Futurista nur noch drei statt bisher fünf Türen hat. Dazu wird das komplette Auto auseinandergenommen, von Grund neu aufgebaut und das Chassis verstärkt. Alleine die Karosseriearbeiten dauern mehrere Monate. Über 1000 Neuteile werden per Hand an die Karosserie angepasst. Das Bodykit besteht aus Vollcarbon und soll alleine über 30 Kilo einsparen. Frontschürze und Kühlermaske sind bei der Neuauflage in Sichtcarbon ausgeführt, die Magnesiumfelgen sind komplett neu entwickelt und erinnern ganz bewusst an die Evo-Felgen. Die Optik des Futurista ist unverkennbar Lancia Delta mit behutsamen modernen Details wie etwa den neuen Scheinwerfern. Bilder: Lancia Delta Integrale zur Galerie Ausgangspunkt für den Automobili Amos Delta Futurista sind. Amos' nimmt für seinen Umbauten bewusst keine Evo-Modelle, da diese inzwischen zu selten und zu wertvoll sind. Der auffälligste Unterschied zwischen Neufauflage und Original ist der Fakt, dass dernur nochhat. Dazu wird das komplette Auto auseinandergenommen, von Grund neu aufgebaut und das Chassis verstärkt. Alleine die Karosseriearbeiten dauern mehrere Monate. Überwerden per Hand an die Karosserie angepasst. Dasbesteht ausund soll alleine. Frontschürze und Kühlermaske sind bei der Neuauflage in Sichtcarbon ausgeführt, die Magnesiumfelgen sind komplett neu entwickelt und erinnern ganz bewusst an die Evo-Felgen. Die Optik des Futurista ist unverkennbar Lancia Delta mit behutsamen modernen Details wie etwa den neuen Scheinwerfern.

Delta Futurista mit deutlich über 300 PS

Aufhängung wird überarbeitet und die verstellbaren Bilstein-Dämpfer sollen sich per hecklastigeren Allradantrieb soll die Untersteuer-Tendenz auf ein Minimum reduziert werden. Beim deutlich über 300 PS gepusht. Dazu wurde ein größerer Turbo verbaut, die Ansaugung überarbeitet und eine neue Abgasanlage angefertigt. Auch bei den Motorteilen wurde versucht, das Gewicht beispielsweise durch ein Einmassenschwungrad zu optimieren. Das Ergebnis liegt bei knapp 350 PS, dabei handelt es sich bisher aber erstmal um vorläufige Werte. Bis zur Serienreife tüfteln die Ingenieure weiter an der finalen Abstimmung. Natürlich bleibt auch der Delta Futurista ein Handschalter. AA verstärkt das Getriebe und verbaut eine Zweischeibenkupplung. Autos der 90er: Italiener und Franzosen zur Galerie Unter dem Metall oder besser Carbon ändert sich aber mindestens genauso viel. Dieund die verstellbarensollen sich per App einstellen lassen. Zusammen mit einem deutlichsoll die Untersteuer-Tendenz auf ein Minimum reduziert werden. Beim Motor setzt Automobili Amos stilecht auf den originalen Zweiliter-Turbomotor, der im Delta 16V bis zu 200 PS leistet. Natürlich nicht genug für Amos! In Zusammenarbeit mit Autotecnica Motori, dem Haustuner der Alfa BTCC- und WTCC-Teams, wird der Vierzylinder aufgepusht. Dazu wurde einverbaut, dieund eine neue Abgasanlage angefertigt. Auch bei den Motorteilen wurde versucht, das Gewicht beispielsweise durch ein Einmassenschwungrad zu optimieren. Das Ergebnis liegt bei, dabei handelt es sich bisher aber erstmal um vorläufige Werte. Bis zur Serienreife tüfteln die Ingenieure weiter an der finalen Abstimmung. Natürlich bleibt auch der Delta Futurista ein Handschalter. AA verstärkt das Getriebe und verbaut eine Zweischeibenkupplung.

Nur 15 Stück sollen gebaut werden

Bei dem Komplettumbau wird natürlich auch der Innenraum modifiziert. Das Armaturenbrett bekommt ein neues Layout, bleibt aber trotzdem klassisch. Die Türtafeln sind extrem schlank, tragen Carbon-Zierleisten und Zuziehschlaufen. Typisch Rallye-Ikone ist das geschüsselte Lenkrad, das auf der Illustration aussieht als hättes es nur zwei Speichen. Die Sitze sollen von italienischen Spezialisten neu geformt und von Hand bezogen werden. Nachdem die Präsentation beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este aus zeitlichen Gründen nicht geklappt hat, soll die Serienversion des Lancia Delta Futurista von Automobili Amos noch 2018 präsentiert werden. Insgesamt sollen 15 Autos gebaut werden, die Preise sind nicht bekannt. Da gute Lancia Delta HF Integrale Evo bereits deutlich über 50.000 Euro kosten und bestimmte Sondermodelle auch die 100.000 Euro-Grenze knacken, kann davon ausgegangen werden, dass der Delta Futurista auf jeden Fall sechsstellig kosten wird.