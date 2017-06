Niesmann+Bischoff Smove: Wohnmobil-Test

Wohnmobil-Test Niesmann+Bischoff Smove zur Galerie

Technische Daten: Niesmann+Bischoff Smove 6.9 Q Fahrzeugdaten Motorisierung Fiat MultiJet 180 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 130 (177) bei 3500 Nm bei U/min 400 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 140 km/h Getriebe Sechsgang automatisiert Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 CP Reifentyp Conti VancoFourSeason 2 Tankinhalt/Kraftstoffsor 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 1850/750 kg Länge/Breite/Höhe 6930/2250/2770 mm Radstand 4100 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden RTM/RTM/RTM Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/30/42mm Fenster 5 Dachhauben 3 Max. Innenhöhe/Innenbreite 2050/2105mm Bettenmaß Front (L x B) – Bettenmaß Mitte (L x B) – Bettenmaß Heck (L x B) 1975x 1500mm Herd 2Flammen Kühlschrank/Frosterfach 141/15l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 3 Heizung Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 1/5 Leuchten 26 Aufbaubatterie 95Ah Frischwassertank 140l Abwassertank 130l Gasvorrat 50 l Preise Grundpreis (mit Basismotor) 78.920 Euro Testwagenpreis 110.360 Euro

Nicht nur Messen gehört zum Alltag eines Testers, sondern auch Zählen. Also: 26 Leuchten, fünf Steckdosen, zwei USB-Anschlüsse und ... kein Kleiderhaken. Im ganzen Smove nicht. In der Discount-Klasse der Wohnmobile passiert so was vielleicht zufällig, aber doch nicht hier, wo sich die Toilettenschüssel auf Knopfdruck in den Schrank zurückzieht und der Küchenblock aussieht, als käme er aus dem Hochpreis-Möbelhaus. Wahrscheinlich würden herumhängende Funktionsjacken das Gesamtkunstwerk stören, denn das hier ist das Designerstück unter den Teilintegrierten. Einer, der Luxus nicht in Grundfläche misst, sondern in der Anzahl feiner Details. Und die gibt's hier reichlich. Also, Jacke in den Schrank, wir schauen uns das jetzt genauer an.