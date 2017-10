Partneraktion: Bridgestone Winterreifentest — 05.10.2017 Eiskalte Testfahrer gesucht! Bei Ihnen kommen noch keine winterlichen Gefühle auf? Das lässt sich ändern. Bridgestone lädt zehn Leser zu coolen Erlebnissen in den hohen Norden nach Finnland ein.

Können Gedanken an Kälte einheizen? In diesem Fall schon: Bridgestone lädt wie in jedem Jahr zehn Leser zum traditionellen Schneewalzer an den Polarkreis ein. Auf der Teststrecke im Levi Driving Center – mitten in Finnlands größtem Skigebiet – können Sie die neue Winterreifen-Generation Blizzak LM001-Evo und die pannensicheren Driveguard-Winterreifen testen. Gefahren wird mit Lexus IS 300h F-Sport, Toyota RAV4 Hybrid 4x4 und Toyota Yaris Hybrid. Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied wird dabei als Instruktorin die wichtigsten Grundkenntnisse zum Fahren auf Schnee und Eis vermitteln, für die Teilnehmer also einen exklusiver Fahrkurs vom Profi.

Das können Sie gewinnen



Getestet wird im Levi Driving Center in Finnlands größtem Skigebiet.

Die Reise beginnt am 7. Dezember 2017 und dauert bis zum 10. Dezember 2017. Übernachtet wird in einem urigen 4-Sterne-Hotel. Neben der Testarbeit gibt es zur Entspannung ein attraktives Rahmenprogramm. Dabei spielen Skidoo- und Husky-Touren sowie eine Renntierschlittenfahrt eine spaßträchtige Rolle. Und natürlich darf auch eine Begegnung mit einer typisch finnischen Sauna nicht fehlen.

So nehmen Sie teil



Bewerben Sie sich für den Bridgestone Winterreifentest 2017 Was reizt Sie am meisten daran, die neue Winterreifengeneration Blizzak LM001-Evo in Finnland zu testen? Sie wollten schon immer mal neue Winterreifen testen und finnische Freizeitaktivitäten kennenlernen? Dann bewerben Sie sich bis zum 9. November 2017