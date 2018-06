Benzinpreisuche Preise suchen und clever sparen aktuelle Preise ohne Anmeldung

Egal, welche Sorte: Clevere Planer werfen vor Antritt der Reise einen Blick auf die Preise im Ausland. So lohnt sich beispielsweise vor der Fahrt in die Niederlande oder nach Italien das Volltanken in Deutschland oder Österreich. Richtung Osteuropa dagegen wird der Sprit. So kostet ein Liter Diesel in Polen derzeit nur rund 1,16 Euro pro Liter, Super 95 wird mit 1,17 Euro pro Liter berechnet (Deutschland: 1,30/ 1,46 Euro). Generell gilt auch im Ausland: Der Spritnachschub an der Autobahntanke ist immer deutlich teurer als an der Zapfsäule im Nachbardorf, auch die Tageszeit spielt eine Rolle. Ob sich der Weg lohnt, sollte man am besten per App vorher eruieren. Eine Liste mit Tankstellen in Autobahnnähe in Deutschland finden Sie beim ADAC.