Vario Signature 1200: Wohnmobil-Test — 29.12.2017 Der sanfte Riese Der König von der Autobahn ist zu Haus der kleine Mann, singen Truck Stop. Stimmt nicht, sagt AUTO BILD REISEMOBIL. Zumindest, wenn sein Zuhause ein Vario Signature ist. Der Vario Signature 1200 im Test.

G

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

Alles geht, es kommt nur darauf an, was der Kunde möchte

Multi-Media gehört dazu: Der 40-Zoll-LED-TV fährt elektrisch aus, ein Bose-Surroundsystem bringt super Sound.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Vier Screens zeigen die Bilder der sechs Kameras



Das Cockpit versorgt mit wirklich allen Fahrinfos. Rundumsicht zeigen die Screens oben. Rechts vom Volant: der Retarder- und Automatik-Wählhebel.

Technische Daten: Vario Signature 1200 Motorisierung Sechszylinder, Reihe, Turbo, 12800 cm3 Leistung 390 kW (530 PS) bei 1600/min Drehmoment 2500 Nm bei 1100/min Höchstgeschwindigkeit 110 km/h Getriebe/Antrieb Zwölfgang automatisiert/Hinterrad Tankinhalte 390 l Diesel/60 l AdBlue Länge/Breite/Höhe 12000/2550/3990 mm Radstand 5500 + 1350 (Nachlaufachse) mm Bereifung VA; NLA 385/55 R 22,5; HA 315/70 R 22,5 Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 19 070/6930 kg Anhängelast (gebremst) 3500 kg Material Wand/Dach/Boden GfK/GfK/GfK Stärke Wand/Dach/Boden 46/45/50 mm Isolierung Wand/Dach/Boden 40/40/40 mm Liegefläche Front L x B 2000 x 1500 mm Liegefläche Heck L x B 2000 x 1800 mm Kühlschrank-/Frostervolumen 199/68 l Herd Induktionskochfeld, 2 Kochstellen Bordbatterien 4 x 320 Ah, Lithium Frisch-/Abwasser-/Toilettentank 500/400/300 l Heizung Scheer Warmwasser-Dieselheizung, 14 kW Preis ab 786.990 Euro Testwagenpreis 1.111.111 Euro

ut, ich hätte es ahnen können. Aber ein bisschen überrascht bin ich beim Anblick des fein aufgerollten Feuerwehrschlauchs in der Wasserzentrale des Vario Signature 1200 schon. "Falls mal nicht direkt am Entsorgungspunkt geparkt werden kann", klärt mich Heiko Hülsmann, Ingenieur bei Variomobil, über dessen Bewandtnis auf. Die haben einfach an alles gedacht, denke ich mir, öffne eine weitere Seitenklappe – und entdecke einen 8-­kW­-Stromgenerator, zweifach gekapselt natürlich. Hülsmann wirft den Dreizylinder an, ein sanftes Wummern erklingt, wir können in der gleichen Lautstärke wie vorher weitersprechen. So setzt sich das rund um den Signature fort: überall pfiffige, überraschende Details in gediegener Ausführung. Steigen wir ein!Der Teilintegrierte unter den Linern – und ein ganz sanfter Riese. Sein zurückhaltendes Äußeres, vorwiegend in Weiß und Schwarz gehalten, wirkt wie aus einem Guss. Geschickt nimmt das Design von Seiten und Heck die Formen des serienmäßigen Mercedes-­Actros-­2553­-Triebkopfs auf. Dadurch wirkt er trotz seiner imposanten Dimensionen nicht so massig wie manch vollintegrierter Liner.Besser wäre vielleicht: Was hat er nicht? Eine Sauna beispielsweise sucht man vergeblich. "Machen könnten wir das natürlich", meint Heiko Hülsmann, "es kommt nur darauf an, was der Kunde möchte!" Durch die Fertigung in Handarbeit wird jeder Signature ein Unikat. Dieser hier ist mit Mobiliar in Satin­weiß und amerikanischem Nussbaum, Echtleder, programmierbarer Ambientebeleuchtung, Espressoautomat, drei LED ­-TVs (zwei davon ausfahrbar), drei Klimaanlagen, Staron­-Oberflächen in Küche und Bad, beheiztem Doppelboden, Außendusche und hydraulischen Hubstützen ausgestattet. Die Liste ließe sich fortsetzen, aber der wahre Reiz des Signature liegt in seiner exzellenten Verarbeitung, den tollen Materialien – sogar die hölzernen Jalousien sind aufs Mobiliar abgestimmt – und in dem Lebensraum, den er bietet.Wendig! Die erhabene Fahrerposition auf dem luftgefederten Sitz verschafft astreinen Überblick. Für alles, was von hinten kommt, gibt's trucktypische Spiegel und sechs Kameras, die ihre Bilder auf vier Screens anzeigen. Im fahrerorientiert geschwungenen Cockpit sind die wichtigsten Hebel schnell gefunden. Jetzt den Fuß auf die Bremse, das richtige Knöpfchen drücken, und schon grummelt der mächtige Sechszylinder im Untergeschoss los. Ein Dreh am Wählhebel legt die Fahrstufe ein, die Feststellbremse löst mit einem Zisch – und wir gleiten los! Präzise zirkelt der Signature dank seiner gelenkten Nachlaufachse auch um kleine Radien, die Druckluftbremsen packen feste zu. Mit jedem Meter scheint er zu schrumpfen. Gut, dass Notbrems-­, Spurhalte-­ und Abstandsassistent an Bord sind. Und natürlich Beifahrer, die in zweiter Reihe mitten durch die große Windschutzscheibe mitgucken können.