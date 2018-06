er Hamburger Stadtparlamentarier Dennis Gladiator (CDU) will den Kampf gegen illegal getunte Fahrzeuge von Autoposern verschärfen. Gegenüber AUTO BILD äußerte der Politiker den Verdacht, einige der von der Soko Autoposer in der Hansestadt aus dem Verkehr gezogenen Fahrzeuge könnten illegal finanziert worden sein. Diesem Verdacht will Gladiator nachgehen und fordert die Behörden auf, solche Fälle zu überprüfen und gegebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen. "Es ist kein Geheimnis, dass einzelne, gerade sehr junge Nutzer von Luxusfahrzeugen ihren Lebensunterhalt mit Straftaten finanzieren", sagte Gladiator. "Man sollte die neu geschaffenen Möglichkeiten zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung konsequent nutzen."

Bei der Kontrolle verdächtiger Fahrzeuge geht die Soko Autoposer sehr genau vor.

Mit seinen Aussagen bezieht sich Gladiator auf die Arbeit der Soko Autoposer. Die Sonderkommission der Polizei überprüft seit September 2017 auffällige Fahrzeuge auf illegales Tuning. Ihre Statistik ist beeindruckend: Bis Ende Mai kontrollierte die Kontrollgruppe 1761 Fahrzeuge, in 458 Fällen waren die Mängel so gravierend, dass die Betriebserlaubnis erlosch. Das heißt: Fast jedes dritte kontrollierte Auto war auf illegale Weise verändert und damit nicht mehr zulassungsfähig. Bisher stellten die Soko-Beamten in diesem Zusammenhang jedoch nur Verkehrsstrafanzeigen. Das will Gladiator nun ändern.