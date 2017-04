VW-T4-Wohnmobile — 27.04.2017 Camper-Bullis im Vergleich Wieder ist ein Bulli auf dem Weg zum Klassiker, vorneweg fahren wie immer die Camper. AUTO BILD KLASSIK hat getestet, in welchem sich am besten Urlaub machen lässt.

E

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: VW T4 California

Camper auf T4-Basis: Als Serie, Sondermodell oder Umbau



Neu in der Bulli-Welt: Der VW T4 hatte erstmals ein Fahrverhalten, das mehr an einen Pkw als an ein Nutzfahrzeug erinnerte.

AUTO BILD KLASSIK 5/2017.

Italienische Roadster ab 8000 Euro • 40 Jahre Porsche 928 • Dauertest mit dem Mercedes Strichacht: Drei Redakteure und ihre Erfahrungen • Ratgeber: Oldtimer-Ausfahrt organisieren

VW-T4-Camper im Vergleich zur Galerie

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

ben noch Gebrauchter , jetzt schon Liebhaberstück – im Sog der Begeisterung für die klassischen Bulli mit Heckmotor verläuft die Karriere der vierten Bulli-Generation im Zeitraffer. Weil die populären Westfalia-Typen der beiden ersten Baureihen längst in Sammlerhand sind und das Angebot guter T3 California ausgedünnt ist, entdecken Fans des Bulli-Campers gerade den T4. Nach vorn blicken ist hier also schon sinnvoll. Gute Autos werden rar, die Preise steigen, und in vier Jahren erhalten die ersten, 1991 gebauten California ein H-Kennzeichen . Dass der T4 seine Stärken hat, ist auch klar: "Der Golf der Wohnmobile ", lautete einst das AUTO BILD-Fazit nach ordentlich absolviertem 100.000-km- Dauertest . 2003 liefen dann die letzten T4-Camper vom Band.Zwischen den frühesten und dem letzten Modell sind viele Camper entstanden, als Serien- oder Sondermodell , als kleine und große Umbauten freier Anbieter. Vom kompakt-praktischen Multivan mit 68 PS und Turbodiesel bis zum großen Karmann Colorado mit 2,8-Liter-Sechszylinder-Benziner reicht die Palette der reisetauglichen T4. Dazwischen ist so ziemlich alles möglich. Allen gemeinsam ist das moderne Antriebskonzept mit quer eingebautem Motor und Vorderradantrieb. Damit verschwanden in den Neunzigern die letzten Reste des Käfers beim Bulli, und es gab erstmals ein Fahrverhalten, das mehr an einen Pkw als an ein Nutzfahrzeug erinnerte. Der T4 war also damals ein gutes Auto. Und heute?