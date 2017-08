Wählen Sie die Sportscars des Jahres 2017 — 09.08.2017 Gewinnen und Jaguar F-TYPE fahren! 300 PS, 250 km/h Spitze – das ist das Jaguar F-TYPE Coupé. Mit etwas

Glück gehört es Ihnen: Wählen Sie Ihre Favoriten zum Sportscar des Jahres!

Auch in diesem Jahr laden wir Sie, liebe Leser, zur Wahl der

Sportscars des Jahres ein. In zehn Kategorien, unterteilt nach Serie und Tuning, können Sie aus 110 Autos Ihre Favoriten wählen. Die Auswahl reicht vom flotten Winzling bis zum 900 PS starken Porsche-Monster. Um Ihnen das Wählen so richtig schmackhaft zu machen, haben wir in diesem Jahr ein echtes Sportscar als Hauptgewinn: Das brandneue Jaguar F-TYPE Coupé im Wert von fast 62.000 Euro. Der britische Sportler bezirzt mit satten 300 PS, seiner hinreißenden Linienführung und den 18"-Leichtmetallrädern im eleganten 10 Speichen-Design. So geht's in glatten 5,7 Sekunden von 0 bis 100 km/h. Machen Sie mit, wählen Sie bis zum 13. Oktober Ihre Favoriten, und mit etwas Glück steht der schnelle Brite vielleicht schon bald in Ihrer Garage! Alle weiteren Preise sehen Sie in der Bildergalerie. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Jetzt abstimmen! Wählen Sie die Sportscars des Jahres 2017

So können Sie gewinnen



Wählen Sie Ihre Serien- und Tuningfavoriten in zehn Klassen. Bestimmen Sie Ihre persönlichen Favoriten für die Wahl der Sportscars des Jahres 2017. Bei mehreren Teilnahmen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner der ausgeschriebenen Preise werden per Post von der Redaktion benachrichtigt. Teilnahmeschluss: 13. Oktober 2017.

Weitere Teilnahmemöglichkeiten

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele auf autobild.de. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns und der beteiligten Unternehmen dürfen nicht teilnehmen. Ausgeschlossen sind außerdem Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben. Teilnahme ab 18 Jahren.

Schicken Sie eine SMS mit folgendem Text an die Kurzwahl 40 400 (0,50 Euro/SMS): CAR, Endziffer Ihres Favoriten (von 001 bis 110), Name und Anschrift.01379-13 0-001 bis 01379-13 0-110 (0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer!