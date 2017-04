Wohnmobil-Test: Eura Mobil Profila RS 725 QB — 27.04.2017 Eura sucht die neue Mitte Teilintegrierte haben bei Eura Tradition. Der neue Profila überrascht mit seinem außergewöhnlichen Grundriss.

Wenig Stauraum, aber viel Sitzplatz für spontane Gäste



Die Sitzecke bietet viel Platz und Bewegungsfreiheit, hier lässt es sich prima entspannen.

In Extrem-Situationen ist das Wohnmobil gut zu beherrschen



130 PS reichen fürs gelassene Cruisen, aber gefordert ist der Basis-Diesel schon.

Technische Daten: Eura Mobil Profila RS 725 QB Fahrzeugdaten Motorisierung Fiat MultiJet 130 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/Vierzylinder/vorn quer Hubraum 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 96 (130) bei 3600 Nm bei U/min 320 bei 1800 Höchstgeschwindigkeit 130 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 C Reifentyp Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 7407/2322/2890 mm Radstand 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/XPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/30/38mm Fenster 5 Dachhauben 4 Max. Innenhöhe/Innenbreite 1980/2110mm Bettenmaß Front (L x B) 1900 x 1410 mm Bettenmaß Mitte (L x B) – Bettenmaß Heck (L x B) 1900x1325–820mm Herd 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 137/15l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 2/3 Leuchten 14 Aufbaubatterie 80Ah Frischwassertank 140l Abwassertank 100l Gasvorrat 2x11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 61.990 Euro Testwagenpreis 73.990 Euro

Autor: Kai Schwarten Fazit Der Eura Profila RS ist ein adrett durchgestylter Teilintegrierter mit reizvollem Grundriss. Und einem Fahrverhalten ohne Schwächen, auch wenn der 130-PS-Motor hier nicht wirklich souverän wirkt. Was nervt: wenig Zuladung, Oberschränke mit wenig Platz und insgesamt zu knapper Stauraum für vier Erwachsene.



ine stattliche Zahl kreativer Wohnmobil-Marken kämpft mit frischem Charme gegen die Tristesse des immer Gleichen. Dazu gehören auch die Rheinhessen von Eura in Sprendlingen bei Mainz, ein Teil des großen Trigano-Konzerns und auf komfortable Mobile mit Flair spezialisiert. Gutes Beispiel: der Profila RS 725 QB. Sein Grundriss zeigt keinen langen Schlauch, sondern einen sorgsam gegliederten Innenraum. Vor allem der hintere Bereich fällt auf. In der Mitte ein großer Waschtisch, rechts daneben die Toilette, links die Duschkabine mit Ambientebeleuchtung in der gläsernen Wand. Toller Effekt. Alles abtrennbar mit Schiebetüren. Das macht Appetit auf mehr, also ab auf die Piste.Ein durchgestylter Teilintegrierter im Chaletstil – mit viel hellem Holz und markantem Mobiliar. Wohnlich, aufgeräumt und luftig. Auch bei Nacht, dank des raffinierten Lichtkonzepts mit 14 LED-Leuchten und heimeliger Ambientebeleuchtung. Die L-förmige Sitzgruppe mit Einzelsitz rechts und großem, beweglichem Tisch reicht locker für fünf Personen, das kommode Hubbett darüber für zwei. Stauraum fehlt in den am Bett befestigten Oberschränken. Ihnen mangelt es an Tiefe, sodass sie nur Socken und Unterwäsche aufnehmen können. Ähnliches gilt für den knappen oberen Küchenschrank, der sich wegen seiner Vorsprünge und Kanten nur schwer befüllen lässt. Insgesamt aber sind Küche, Bad und Queensbett-Schlafzimmer zweckmäßig geschnitten und gut ausgestattet. Das Bett lässt sich per Kurbel in der Höhe verstellen, sodass Fahrräder in die Garage darunter passen. Ärgerlich: Unterwegs löste sich der Rahmen des linken Schlafzimmerfensters. Grund: zu kurze Schrauben. Eura verspricht Abhilfe.Obwohl nur mit 130-PS-Basismotor ausgestattet, lässt sich der Profila RS recht agil bewegen. Gegenwind aber ist zu spüren, trotz seiner aerodynamischen Form. Sie hilft immerhin mit, dass sich sein Verbrauch mit 10,5 Liter Diesel /100 km noch in Grenzen hält. Den Slalom absolviert er trotz leichten Wankens ohne Schwierigkeit, das ESP (Serie!) reagiert wohldosiert. Auch an den Verzögerungswerten ist nichts auszusetzen. Und während der Fahrt sind nur Windgeräusche zu hören, kein Knarzen oder Scheppern aus dem Geschränk.Zahlreiche Extras, die mit 12.000 Euro zu Buche schlagen. Am Ende stehen 73.990 Euro auf dem Zettel – der Gegenwert fürs gute Leben. Und auch deshalb nur eine schüttere Zuladung von 392 Kilogramm. Zu den Aufpreis-Leckereien im Testwagen gehören das Skyroof im Fahrerhaus, Truma DuoControl, Mückenschutztür, CD-Radio mit Rückfahrkamera, Klimaanlage im Fahrerhaus, Tempomat, elektrische Außenspiegel, 16-Zoll-Alufelgen, Stoßfänger in Wagenfarbe und schwarzer Klavierlack-Kühlergrill, Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen und LED-Tagfahrlicht.