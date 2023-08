Wie steht es um Verschleißspuren an unserem Testwagen? Heftige Steinschläge am Bug aufgrund schneller Autobahnfahrten mit wenig Abstand zum Vordermann sind bei diesem Exemplar zum Glück kein Thema. Und auch die Außenflanken der Vorderräder sind nicht übermäßig verschlissen, was gegen allzu häufiges Kurvenräubern spricht. Auf den zweiten Blick entdecken wir lediglich geringe Lacknebelspuren am Reifen hinten links, die auf Smart-Repair-Lackierarbeiten am Radlauf zurückzuführen sind.