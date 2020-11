Heiko Sievers schwört auf Mazda. Privat sowie beruflich. Den Fuhrpark seiner Firma hat der Country Manager eines großen Geräteherstellers auf links gedreht. VW raus, Mazda rein – so das Motto. Warum? "Weil die Mazda-Modelle einfach robust und zuverlässig sind. Und die Konditionen deutlich besser als bei anderen Marken." Bereut hat er es bislang nicht, mittlerweile auch viele Zweifler überzeugt. Die gab es zu Hause auch, in erster Linie seine Frau. Bis Heiko ihr einen Mazda 6 vor die Haustür stellt, nun will sie nichts anderes mehr fahren.

Es begann mit dem Mazda 929 der Eltern

Die Begeisterung für japanische Autos entfacht in den späten 70ern ein blauer Mazda 929, damals quasi das Luxusprodukt der Marke. Seitdem kommt Heiko nicht mehr von Mazda los. Tribute, CX-5, MX-5 – er hatte sie alle. Dem Roadster trauert der Familienvater noch heute nach, doch mit dem ersten Nachwuchs verschoben sich die Prioritäten. Heute hat Heiko zwei Kinder und fährt nur noch Kombi und SUV.

Die Gegenwart: der Mazda 3

Drei Generationen auf einem Bild: MX-30, 323 und Mazda3 (von links nach rechts). ©Christian Bittmann

Die Vergangenheit: Mazda Cosmo Sport und 323

Spaß pur: Der Cosmo Sport 110 S ist für Heiko der Mazda mit dem größten Fun-Faktor. ©Christian Bittmann

Die Zukunft: Mazda MX-30

Läuft: Das Laden des MX-30 geht Heiko schon leicht von der Hand. Der Crossover ist ihm allerdings etwas zu eng. ©Christian Bittmann

Der nächste Mazda soll ein SUV mit sieben Sitzen sein