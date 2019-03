M usik, Protz, dicke Karren – das ist die Welt der 187 Straßenbande, die auch beim Rap-Konzert in Hamburg ihrem Namen wieder alle Ehre machten. Mit dabei: ein Sonderkommando der usik, Protz, dicke Karren – das ist die Welt der 187 Straßenbande, die auch beim Rap-Konzert in Hamburg ihrem Namen wieder alle Ehre machten. Mit dabei: ein Sonderkommando der Polizei , das vor allem nach Drogen suchte, sowie die Soko Autoposer, die im Rahmen der Veranstaltung verdächtige Poser-Schlitten genau unter die Lupe nahm. Die Bilanz: Zwölf auffällige Fahrzeuge wurden überprüft, zehn davon wegen illegalen Tunings stillgelegt (Betriebserlaubnis erloschen). Vier Autos beschlagnahmten die Beamten, diese warten jetzt auf einem Verwahrplatz auf die Überprüfung durch einen Gutachter. Desweiteren ordnete die Polizei sieben Blutproben bei Autofahrern an, die offenbar Drogen intus hatten, als sie zum Konzert fuhren.

187-Rapper giftet gegen Polizei

187-Rapper Bonez MC, der beim Konzert gemeinsam mit Raf Camora auftrat (gehört nicht der Straßenbande an), giftete auf Instagram gegen die Polizei, bezeichnete die eingesetzten Drogenspürhunde in seiner Story als "Schwuchtelhunde". Zuletzt war es auch bei einem Bonez-Konzert in München zu einer Drogenrazzia gekommen, dabei waren Kokain und Marihuana gefunden werden. Bei der Veranstaltung in der Hamburger Barclaycard-Arena blieb die Suche jedoch ergebnislos.