2er Gran Tourer, Vivaro, Grand Tourneo: Gebrauchtwagen-Test

E s ist der Albtraum für jeden Familienvater. Der Wagen wird für die Urlaubsreise gepackt, und die Brut schleppt das gesamte Hab und Gut an. Mit Schlauchboot, E-Scooter und der Kite-Ausrüstung stößt jeder normale Mittelklassekombi schnell an seine Grenzen. Aber warum geizen, wenn die Lösung so nah und vor allem so bezahlbar ist? Gebrauchte BMW 2er Gran Tourer mit Garantie 12.980 € BMW 216 Gran Tourer Advantage, Diesel 127.043 km 127.043 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 06/2016 06/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.1 l/100km (komb.) CO2 109 g/km* 15.865 € BMW 216 Gran Tourer , Diesel 33.843 km 33.843 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 04/2017 04/2017 Anfragen Zum Inserat Diesel, 3.9 l/100km (komb.) CO2 104 g/km* 15.890 € BMW 216 Gran Tourer Advantage, Diesel 85.061 km 85.061 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 04/2017 04/2017 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4 l/100km (komb.) CO2 106 g/km* 16.790 € BMW 216 Gran Tourer Advantage Vorn MF Lenkrad, Diesel 48.492 km 48.492 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 01/2018 01/2018 Anfragen Zum Inserat Diesel, 3.9 l/100km (komb.) CO2 104 g/km* 16.800 € BMW 216 Gran Tourer Advantage, Diesel 46.056 km 46.056 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 07/2016 07/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.4 l/100km (komb.) CO2 116 g/km* 16.900 € BMW 216 Gran Tourer i Advantage, Benzin 54.850 km 54.850 km 75 kW (102 PS) 75 kW (102 PS) 04/2017 04/2017 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 124 g/km* 17.500 € BMW 216 Gran Tourer i Sitzheitzung, Benzin 17.900 km 17.900 km 75 kW (102 PS) 75 kW (102 PS) 05/2017 05/2017 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 124 g/km* BMW 216 Gran Tourer Advantage, Diesel + BMW 216 Gran Tourer , Diesel + BMW 216 Gran Tourer Advantage, Diesel + BMW 216 Gran Tourer Advantage Vorn MF Lenkrad, Diesel + BMW 216 Gran Tourer Advantage, Diesel + BMW 216 Gran Tourer i Advantage, Benzin + BMW 216 Gran Tourer i Sitzheitzung, Benzin + In Kooperation mit s ist der Albtraum für jeden Familienvater. Der Wagen wird für die Urlaubsreise gepackt, und die Brut schleppt das gesamte Hab und Gut an. Mit Schlauchboot, E-Scooter und der Kite-Ausrüstung stößt jeder normale Mittelklassekombi schnell an seine Grenzen. Aber warum geizen, wenn die Lösung so nah und vor allem so bezahlbar ist?

Siebensitzer mit viel FahrspaĂźpotenzial haben Seltenheitswert

Die SchiebetĂĽren des Ford sind praktisch in engen ParklĂĽcken