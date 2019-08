Abarth 595 EsseEsse: Test, Motor, Preis, Fahrbericht

Dynamiker auf Knopfdruck: Im Sportmodus spannt der ohnehin nicht brave Abarth die Muskeln.

In demschlummern zwei Charaktere. In der Standardeinstellung hält sich der sportliche Cinquecento zurück – sowohl akustisch als auch bei der Gasannahme. Dasund kommt vor allem mit kleineren Wellen nicht so gut klar. Dann gerät der Fiat ins Wippen und die Karosserie bleibt in Bewegung – vor allem, wenn mehrere Bodenunebenheiten hintereinander folgen. Aktiviert man per Knopfdruck den, spannt der kleine Italiener seine Muskeln: Dann färbt sich das Kombiinstrument rot, rückt den Drehzahlmesser ins Zentrum, wird aber grundsätzlich nicht übersichtlicher. Die, ist einigermaßen präzise, könnte aber mehr Rückmeldung geben. Aus der Mittellage dauert es etwas, bis die Steuerung anspricht, was aber auf schnellen Autobahnetappen kein Nachteil ist. Jetzt ist die Gasannahme spürbar direkter, und dermacht deutlich mehr Rabatz.